Entwicklung von Börsenkursen : Wozu ist ein Aktienindex überhaupt gut?

Grundsätzlich soll ein Aktienindex die Entwicklung einer regionalen Börse, einer Branche, allgemein einer bestimmten Gruppe von Aktien widerspiegeln. Wie gut er das leisten kann, ist von zwei Faktoren abhängig: zum einen von der Berechnung, zum anderen – und das ist viel maßgeblicher – von der Auswahl der Werte. Der Nutzen eines Index richtet sich am Ende danach, was man von ihm erwartet. Das kann zum einen der formale Anspruch sein, dass er repräsentativ ist. Das bedeutet, dass dieser Index ein Indikator für die Einschätzung der Wirtschaftskraft oder -entwicklung einer Region oder einer Branche sein soll.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Das können Indizes nur sehr eingeschränkt leisten. Nicht jedes Unternehmen ist börsennotiert. Im Jahr 2020 gab es in Deutschland rund 3,4 Millionen Unternehmen mit einem Gesamtjahresumsatz von 6,88 Billionen Euro und rund 35 Millionen Beschäftigten. Nur 438 Unternehmen waren an der Börse gelistet. Von den zehn Unternehmen in Deutschland mit den meisten Arbeitnehmern und dem höchsten Umsatz haben nur sieben eine Börsennotierung. Je kleiner die Börse im Verhältnis zur Größe eines Landes ist, desto weniger repräsentativ ist der Börsenindex für dessen wirtschaftliche Entwicklung. Auch das ist ein Grund, warum der Entwicklung der Aktienkurse in den USA insgesamt viel mehr Bedeutung beigemessen wird als etwa in Deutschland.