Zum Tod von Günther Rühle : Der letzte Expressionist

Er war ein Mensch, der für seine Sache förmlich brannte. Wobei schwer war, ihn und seine Sache einer einzigen Sphäre zuzuordnen. Günther Rühle war eine geradezu kentaurische Doppelnatur von Schauspiel- und Zeitungssüchtigem, ein Theatermann und ein Journalist. Dabei würde die faustische Gespaltenheitsformel der zwei Seelen in seiner Brust zu kurz greifen. Eher wirkten die Positionen des dem Theater Verfallenen und des Kritikers wie elektrische Pole, zwischen denen es knisterte und funkte: Rühle stand meist unter Spannung.

Mal war es ein Bühnen-Ereignis, das ihn umtrieb, mal ein ästhetischer oder kulturpolitischer Problemfall. In beiden Welten blieb Rühle stets Aktualist: Das Museale, bloß Historische war für ihn nicht entscheidend; und Klassiker, Meisterwerke, Groß-Institutionen, Stars konnten noch so prominent sein – die Gültigkeit im Augenblick war ihm wichtiger. Ein Impressionist allerdings war er nicht.

Seine oft langen Rezensionen, lakonisch nur mit seinem Kürzel „g.r.“ gezeichnet, standen für eine Zeit in Kunst wie Publizistik, in der die Bühnen noch als moralische Anstalten begriffen wurden, und Zeitungen wie Leser den ausgiebig reflektierten ästhetischen, auch politischen Diskurs förderten und forderten. Und die Debatten der Achtundsechziger sind zeitungsübergreifend auch in die Feuilletons eingegangen.

Er konnte auch despektierlich reagieren

Dem Verfasser dieser Zeilen, der lange und intensiv mit Rühle zu tun hatte, erst nur als Leser, dann als Anfänger, später fester freier Mitarbeiter, schließlich als Musikredakteur im von Rühle (von 1973 bis 1985) geleiteten Feuilleton dieser Zeitung, kam dieser oft wie ein letzter, wahrer Expressionist vor. Sprach er von Kurt Pinthus, dem Herausgeber der legendären Lyriksammlung „Menschheitsdämmerung“, dann spürte man förmlich die Identifikation mit dem bildersprachlichen „Style flamboyant“. Sein Lieblingsbegriff blieb denn auch „Erregungsqualität“. Darum ging es ihm immer wieder: um die Faszination, die Eruption des exemplarischen Augenblicks als auch epochales Fanal.

Doch ein selbstberauschter Schwarmgeist war er nicht: Der 1924 in Gießen Geborene, in Bremen Aufgewachsene passte in seiner passionierten Nüchternheit ganz gut nach Frankfurt. Ungläubig-spöttisch konnte er Bühnen-Event-Fotos aus München, Salzburg oder Wien betrachten. An der Repräsentationskultur lag ihm nicht, da konnte er auch despektierlich reagieren. In einem Rundfunk-Gespräch zum Tod von Will Quadflieg hob er dessen späte Qualitäten hervor, meinte indes zum hohen Ton des Stars: Derlei habe im Theater als „Bühnenjodler“ gegolten.

Eine undogmatische Liebe

Die Gier nach Neuem hat ihn umgetrieben; was Ernst Bloch „das Gärende“ nannte, zog ihn an, nicht nur im Theater: Beuys und Bausch, Freyer und Schnebel, Kluge und Ligeti, Gielen und Wilson schürten sein Interesse. Und enthusiastisch konnte er reagieren: Bei Gielen und Flimms Premiere von Nonos „Al gran sole“ applaudierte er hingerissen bis zuletzt, empfand Werk wie Aufführung als Erweckungserlebnis. Häufig tauchte im Gespräch dieser Satz auf: „Ich frage ja nur“ – wobei klar war, dass er die Frage auch an sich selbst richtete.