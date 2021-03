Neues SUV-Coupé von Renault : Schräges Auto von Welt

Aktualisiert am

Der neue Renault Arkana ist wieder einmal der beste Beweis, wie global die Autoindustrie längst geworden ist: Gebaut wird das SUV-Coupé in Busan in Südkorea, dort wird es auch schon seit einem Jahr als Samsung vermarktet. Nach Chile im Herbst ist nun im März Premiere auf den europäischen Märkten. Mit einer Länge von 4,57 Meter zählt der Arkana – der Name ist abgeleitet vom lateinischen Wort Arkanum für Geheimnis – zur Mittelklasse, die Preise starten bei 27 850 Euro für einen 1,3-Liter-Benziner mit 140 PS und 260 Newtonmeter maximalem Drehmoment, der von einem kleinen Elektromotor unterstützt wird (Mildhybrid). Das Modell trägt das Kürzel TCE 140.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. F.A.Z.

Später kommt noch eine Variante mit 160 PS, davor aber debütiert im Juni der Arkana E-Tech 145 mit seiner ungewöhnlichen Antriebseinheit aus einem 1,5-Liter-Benziner mit 94 PS und zwei Elektromotoren mit 15 oder 36 kW, was zu einer Systemleistung von 143 PS führt. Mit seiner 1,2-kWh-Batterie kann der E-Tech auch kurze Strecken rein elektrisch fahren, Renault verspricht sich von dem System, das auch im Kleinwagen Clio zum Einsatz kommt, eine Verbrauchsersparnis von bis zu 40 Prozent. Angegeben ist der E-Tech mit einem Normverbrauch von 4,0 bis 4,4 Liter Super, für den TCE 140 stehen 5,4 Liter zu Buche.

Was es nicht geben wird, sind Arkanas mit Dieselmotor oder mit Plug-in-Technik. Auch auf Allradantrieb muss verzichtet werden, es werden stets die Vorderräder angetrieben. Die Kraft wird mit einem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe übertragen, die E-Tech- Modelle haben Sechsgang-Automatik. Sie kosten 32.500 oder in der besten Ausstattungslinie (RS-Line) 35.100 Euro. Dann bleiben nur wenige Kreuzchen übrig, die man noch auf der Sonderausstattungsliste setzen könnte. Der Arkana ist mit reichlich Assistenzsystemen bestückt, zwölf an der Zahl sind möglich. Die Instrumente sind digital, dazu kommt ein 9,3 Zoll großer Touchscreen fürs Infotainment.

Rein äußerlich ähnelt der Arkana dem BMW X4. Der Renault ist hinreichend geräumig, der Kofferraum bietet ein Volumen von mehr als 500 Litern. Auf einer ersten Probefahrt mit dem Mildhybrid fiel nichts negativ auf, positiv tat sich der Fahrkomfort hervor. Ein Schwachpunkt ist allerdings die geringe Anhängelast von nur 900 Kilo.