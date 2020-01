Niederlage bei Handball-EM : Deutscher Halbfinal-Traum nach Drama wohl geplatzt

Lange sieht es gut aus für die deutsche Mannschaft beim so wichtigen Spiel gegen Kroatien. Doch in der Schlussphase bricht die Mannschaft von Trainer Christian Prokop ein. Die Enttäuschung ist riesig.

Auf dieses Spiel waren alle dramaturgischen Fäden zugelaufen bei der Europameisterschaft, jedenfalls aus deutscher Sicht. Das Duell mit Kroatien an einem Samstagabend, vor einer tosenden Kulisse in der Wiener Stadthalle – das, so sagten es auch die deutschen Spieler, sind die Momente, die sie lieben, ja, die sie vielleicht sogar brauchen, um das Beste aus sich herauszuholen. Und klar war: Weniger durfte es nicht sein gegen einen der Titelfavoriten.

Es wurde ganz das erwartete Spiel auf Biegen und Brechen, ein Fight bis an die Grenzen des Möglichen und Erlaubten, mit einer deutschen Mannschaft, die wie unter Starkstrom spielte, zur Pause 14:11 und danach sogar mit fünf Treffern führte, ehe das Drama in diesem zweiten Hauptrundenspiel seine finale Zuspitzung nahm: Das Team von Christian Prokop, bei dem sichtlich Kräfte und Konzentration schwanden, gab die Führung noch aus der Hand und verlor am Ende das Spiel 24:25 – und damit wohl auch die Hoffnungen auf das Halbfinale. „Das ist bitter“, sagte Bundestrainer Prokop. „Wir haben die Bälle nicht so unterbringen können, wie wir uns das vorgestellt haben.“ Dieses Match, hatte Bob Hanning gesagt, der Vizepräsident des Deutschen Handballbundes (DHB), sei der „Schlüssel zu allem“ bei dieser EM. Nun ist die Tür fast ganz zugeworfen, und den Deutschen werden die Finger schmerzen, die sie doch schon im Rahmen hatten.

„Ich finde wir spielen richtig gut, kämpfen, vermeiden Fehler. Ab der 45. Minute kriegen wir keinen Zugriff auf die Abwehr. Dann kippt so ein Spiel, dann geht es leider so aus“, sagte Paul Drux im ZDF. „Wir müssen es eigentlich mit nach Hause zu nehmen. Wir hätten es eigentlich verdient.“

Im Kampf um die beiden Plätze im Halbfinale haben in Gruppe 1 Kroatien und Spanien nun die volle Ausbeute von sechs Punkten. Der Titelverteidiger unterstrich seine Ambitionen am frühen Abend mit einem 30:26 gegen Österreich, bei dem es zwar erst knapp, dann aber doch auf spanischer Seite ziemlich abgebrüht zuging. Deutschland hat lediglich zwei, und das wird auch bei Siegen am Montag gegen Österreich und am Mittwoch gegen Tschechien nicht reichen – Platz fünf ist nun das Maximalziel.

Es war ein atemloses Ringen in der Wiener Stadthalle: um die akustische Dominanz auf den Tribüne, um jeden Zentimeter auf dem Parkett. Bundestrainer Prokop, sonst ein eher zurückhaltender Coach, schien an der Seitenlinie die Abwehrarbeit mit leisten zu wollen: mal tänzelte er wie ein Boxer, mal zeigte er, wie breit man sich aufstellen kann, um sich den Gegnern in den Weg zu stellen. Nach einer Viertelstunde waren erst zehn Tore gefallen, gleichmäßig verteilt. Doch das Momentum lag bei den Deutschen. Zwar hatten sie wie zu erwarten Mühe, aus dem Positionsspiel zu Würfen zu kommen, dafür aber waren sie hellwach und explosiv im Tempospiel, und der Wille, zur Not mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, half bei mancher Einzelaktion. Als Uwe Gensheimer das DHB-Team mit drei Treffern nacheinander zum 8:5 in Führung warf, war eine erste Wegmarke gesetzt.

Dabei hatte der Abend für Prokop und sein Team mit einer schlechten Nachricht begonnen. Johannes Golla, so teilte der DHB eine halbe Stunde vor Anpfiff mit, hatte bei der Anfahrt zur Halle über „starke Übelkeit“ und Kraftlosigkeit geklagt und wurde vorsorglich zurück ins Hotel gebracht. So gab es keinen Backup, der Patrick Wiencek und Hendrik Pekeler entlasten konnte bei der Schwerarbeit gegen die kroatische Wurf-Wucht um Domagoj Duvnjak, Luka Cindric und Igor Karacic. Das fiel zunächst aber nicht ins Gewicht, weil die deutsche Deckung verlässlich Wege verrammelte, die Kroaten mitunter früh störte und, wenn nötig, kräftig zupackte.

Der handgreifliche Ansatz war allerdings, wie schon bei der Heim-WM, ein Spiel mit dem Feuer. Wie vor allem im Halbfinale gegen Norwegen handelten sich die Deutschen zu viele Strafzeiten ein. Umso bemerkenswerter war es, dass die Kroaten bis zur Pause nicht entscheidend herankamen. Was an der zum Äußersten entschlossenen Teamarbeit insgesamt lag, aber auch an Andreas Wolff, der seinen Kollegen ein starker Rückhalt im Tor war, unter anderem mit zwei gehaltenen Siebenmetern. Dazu übernahmen alle deutschen Spieler Verantwortung beim Wurf, so dass die Gefahr für die Kroaten kaum verlässlich zu lokalisieren war: Sie kam von überall. Tobias Reichmann verwandelte einen Siebenmeter zur allemal verdienten 14:11-Pausenführung.

Mehr zum Thema 1/

Der kroatische Rückraum-Star Duvnjak, der beim THW Kiel in der Bundesliga die Fäden zieht, hatte vor dem Spiel ohne mit der Wimper zu zucken, Deutschland die Favoritenrolle zugeschoben. Er nannte die DHB-Auswahl „eine überragende Mannschaft, eine Weltklasse-Mannschaft“, aber das wirkte angesichts der Vorleistungen bei dieser EM noch wie eine etwas verwegene Schmeichelei. Wenn sich aus dem Favoritenkreis bislang jemand hervorgetan hatte, dann waren das neben Norwegen und Spanien auch Duvnjaks Kroaten. An diesem Abend in der Stadthalle aber schienen die Deutschen der Aufgabe tatsächlich gewachsen – es war noch einmal eine kräftige Steigerung gegenüber dem Sieg gegen Weißrussland.

Nach der Pause schraubten der abermals starke Timo Kastening und Gensheimer den Abstand zum ersten Mal auf fünf Tore (16:11). Doch es wurde zittrig, die Deutschen stemmten sich gegen die wachsende Wucht und Wut der Kroaten, doch der Vorsprung begann zu schmelzen, auch wegen eigener Fehler. In der 48. Minute war es passiert: Die Kroaten glichen aus (22:22), und auf den Tribünen der Stadthalle ging es nun zu wie im Fußballstadion. Mit einem 24:24 ging es in die letzten beiden Minuten – dann handelte Pekeler sich eine Zeitstrafe ein, Kroatien ging in Führung und ließ sie sich nicht mehr nehmen.