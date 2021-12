Schäfer zur Qatar-Diskussion : „Die Bayern sind die Einzigen, die sich Gedanken machen müssen“

Winfried Schäfer wird im Januar 71 Jahre alt. Mit 20 Jahren war er Mitglied der ersten Gladbacher Meistermannschaft unter Hennes Weisweiler, die im Winter der Meistersaison 1970 zugleich als erste deutsche Fußballmannschaft in Israel spielte. Seit Beginn des Jahrtausends trainiert der frühere Bundesligaprofi und Coach des Karlsruher SC im Ausland, seit 2017 wieder im Mittleren Osten. Auf ein Engagement bei Esteghlal Teheran folgte eine Saison bei Baniyas Sports Club in Abu Dhabi. Anfang 2021 ging Schäfer zum Al Khor Sports Club in Qatar. Im November endete das Engagement nach einem wenig erfolgreichen Start in die Saison. Derzeit verfolgt Schäfer in Qatar den Arab Cup, die WM-Generalprobe.

Herr Schäfer, wie nehmen Sie die Diskussionen in Europa um die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr wahr?