Immobilienwirtschaft : Büros interessanter als Wohnungen

In den vergangenen Jahren galten Investitionen in den Wohnungsbau als lukrativer als in Gebewerbeimmobilien. Doch vor dem Hintergrund der aktuellen Krisen zeichnet sich eine Wende ab. Das wurde in dieser Woche auch auf der Immobilienmesse Expo Real in München deutlich, bei der nur wenige Wohnungsvorhaben aus der Rhein-Main-Region vorgestellt wurden, dafür aber zahlreiche Büroprojekte. Der Dauerbrenner Gateway Gardens am Flughafen und Projekte in Eschborn waren ebenso dabei wie Hochhäuser im Frankfurter Bankenviertel, am Kaiserlei in Offenbach sowie auf dem Gelände des ehemaligen Polizeipräsidiums in Frankfurt. Dort sind auch 450 Wohnungen geplant, mehr als die Hälfte der Fläche entfällt aber auf Büros. Ende 2023 erwartet der Investor die Baugenehmigung, 2026 soll das Projekt abgeschlossen sein.

Wie stark die aktuellen Krisen auf den Büromarkt durchschlagen, ist schwer vorherzusagen. Noch sehen die Marktdaten, die große Maklerhäuser vorstellten, nicht schlecht aus: So wurden im dritten Quartal in Frankfurt und Umgebung mehr als 100 000 Quadratmeter Bürofläche vermietet. Dieser Wert liegt zwar unter dem langjährigen Mittel, aber über dem des Vorjahres. Allerdings warnt Marcel Crommen, Geschäftsführer von NAI Apollo: „Wir werden in den nächsten Monaten aller Voraussicht nach eine deutlichere Zurückhaltung bei Anmietungen sehen.“ Denn auf Schocks, die durch Krisen ausgelöst wurden, reagiere der Markt meist erst mit einer Verzögerung von zwei bis drei Quartalen.

ESG-Kriterien und Büros

Optimistischer zeigt sich Marc Nickel, der die Bürovermietung bei Colliers Frankfurt leitet. Er sieht eine zunehmende Nachfrage nach hochwertigen Flächen in Bestandsgebäuden und Neubauprojekten. Einen Einbruch wie zu Beginn der Corona-Pandemie werde es nicht geben. Diese Prognose begründet er mit zwei Trends: Erstens wollten viele Unternehmen ihren Mitarbeitern ein neues Arbeitsumfeld bieten.

Zweitens müssten Büros zunehmend den sogenannten ESG-Kriterien entsprechen, also ökologisch und sozial nachhaltig sein. Marcus Zorn, Deutschlandchef von BNP Paribas Real Estate, weist noch auf einen anderen Aspekt hin: Deutschland sei bisher im internationalen Vergleich immer überdurchschnittlich schnell aus einer Talsohle herausgekommen. Deshalb sei er bei der künftigen Entwicklung des Büromarkts „vorsichtig optimistisch“.

Colliers sieht die Nachfrage nicht auf die Toplagen beschränkt, verweist auf Anmietungen im Frankfurter Ostend und Eschborn. Auch deshalb rechnen sich Entwickler gute Chancen für Projekte in B-Lagen aus. Die Europa-Center AG zum Beispiel hat den Bauantrag eingereicht für das Bürogebäude „Grid“ in Eschborn-Süd. 30 000 Qua­dratmeter Fläche für Büro und Gastronomie sollen dort entstehen, das Hamburger Unternehmen investiert rund 100 Millionen Euro.

Wirtschaftsdezernentin sieht positive Stimmung

Noch ein wenig größer ist das Bürogebäude „Flow“ in Gateway Gardens, das schon Endes des Jahres bezugsfertig wird. Eine „hervorragende Entwicklungslage“ nennt Ralf-Jörg Kadenbach, Vorstandsvorsitzender der Europa-Center AG, das zu 60 Prozent fertiggestellte Gewerbegebiet am Flughafen. Lukas Kasperczyk, Frankfurt-Chef des Maklerunternehmens Knight Frank, weist darauf hin, dass man dort hochwertige Flächen für 20 Euro pro Quadratmeter mieten könne, während ein vergleichbares Produkt in der Innenstadt 35 Euro und mehr koste. Unter anderem Siemens nutzt diesen Vorteil und verlegt 2023 die regionale Zentrale von Niederrad an den Flughafen.

Also nur gute Aussichten? Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst (FDP), die den Frankfurter Magistrat auf der Expo Real vertrat, räumt zwar ein, dass drastisch gestiegene Finanzierungs- und Baukosten das Geschäft der Immobilienbranche seit Monaten erschweren. Doch Resignation sieht sie nicht: „Die positive Stimmung ist deutlich zu spüren.“