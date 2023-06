Verborgen: In diesem Karton lagerte der Toi Moko genannte Ahnenschädel während der Übergabe an eine Delegation aus Neuseeland Bild: dpa

Fast 200 Jahre war er im Museum Wiesbaden, nun darf er wieder in die Heimat zurückkehren: In einer feierlichen, von Gesängen und Gebeten begleiteten Zeremonie hat eine Delegation des staatlich neuseeländischen Repatriierungsprogramms „Karanga Aotearoa“ am Te Papa Tongarewa Nationalmuseum einen menschlichen Schädel im Museum Wiesbaden entgegen genommen, um ihn nach Neuseeland zurück zu bringen. Der Toi Moko, ein tätowierter Ahnenschädel der Māori, befand sich seit Anfang des 19. Jahrhunderts in der Sammlung des Museums.

Katharina Deschka Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Die Zeremonie dient einer rituellen Abschiednahme des Ahnen von dem Ort, an dem er so lange aufbewahrt worden ist, und zugleich seiner Vorbereitung für den Weg in die Heimat. „Wir wissen nicht genau, unter welchen Umständen der Toi Moko nach Europa kam, aus heutiger Sicht ist ein solcher Umgang mit menschlichen Überresten nicht angemessen“, sagte Angela Dorn (Die Grünen), die Hessische Ministerin für Wissenschaft und Kunst. Es gehe um viel mehr als nur um eine Rückgabe. „Die Zeremonie ist ein Höhepunkt in einem gemeinsamen Prozess, der heute nicht endet.“

Mehr zum Thema 1/

Dass die Ahnen an ihre Heimatorte zurückkehren, sei von großer Bedeutung, sagte der neuseeländische Botschafter, Craig John Hawke. Er meinte, dass dies nicht die erste und vermutlich nicht die letzte Repatriierung aus Deutschland sei.

Das Museum Wiesbaden hatte die Initiative ergriffen und den Kontakt nach Neuseeland aufgenommen, um eine Rückgabe des Toi Moko in die Wege zu leiten. Die Heimkehr des Ahnenschädels nannte Museumsdirektor Andreas Henning einen Akt der Heilung und der Versöhnung.