Attentat von Hanau : Eine Polizistin für drei Telefone

Noch immer ist ungeklärt, warum der Notruf in der Nacht des Attentats von Hanau schlecht erreichbar war: Im Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags haben nun die Polizisten das Wort, die in der Tatnacht im Einsatz waren.

Im Einsatz: ein SEK-Beamter an einem der Tatorte in Hanau Bild: dpa

Das Urteil der Polizistin ist eindeutig: „Wir haben das Menschenmögliche, wozu wir in der Lage waren, getan, um diese Situation zu meistern.“ Das hat am Montag die Beamtin vor dem Hanau-Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtags gesagt, die in der Nacht des rassistisch motivierten Anschlags als Wachhabende in der Dienststelle der Hanauer Polizei eingesetzt war und den ersten Notruf entgegengenommen hat. Die Polizeioberkommissarin war allein, musste zwei Notrufnummern sowie ein weiteres Telefon bedienen und war auch für Menschen zuständig, die auf die Wache kamen, um eine Anzeige zu erstatten.

In der Hanauer Polizeistation gab es kein Überlaufsystem für Notrufe, sodass einige Anrufer nicht durchkamen, weil es zu viele eingehende Notrufe gab. Das Notrufsystem war somit nur unzuverlässig erreichbar. Die Polizeioberkommissarin wusste zu diesem Zeitpunkt nach eigener Aussage nicht, dass es in Hanau kein Notrufüberlaufsystem gab. Aber sie äußerte auf Nachfrage die Einschätzung, dass es nichts am Einsatzgeschehen geändert hätte, wenn mehr Notrufe entgegengenommen hätten werden können. „Ich wüsste nicht, was wir hätten besser machen können“, sagte die Polizistin.

Welche Auswirkungen hatte der Engpass?

Der parlamentarische Untersuchungsausschuss befasst sich mit der mehr als zwei Jahre zurückliegenden Bluttat in Hanau, die deutschlandweit Entsetzen und Trauer ausgelöst hatte. Am 19. Fe­bruar 2020 hatte der damals 43 Jahre alte Tobias R. aus rassistischen Motiven neun Menschen mit Migrationshintergrund ermordet und im elterlichen Wohnhaus seine Mutter getötet und sich danach selbst umgebracht.

In der Sitzung am Montag ging es vorrangig um die Frage, welche Auswirkungen der Engpass in dem Notrufsystem hatte. Die 30 Jahre alte Polizistin schilderte den Abgeordneten, wie sie den ersten Notruf um 21.56 Uhr entgegengenommen hatte und ein Kollege von ihr, der den zweiten Notruf annahm, sofort zum ersten Tatort fuhr. Anschließend war sie allein auf der Wache und nach eigener Aussage aufgrund zahlreich eingehender Notrufe auch nicht in der Lage, eine in einem Büro befindliche Kollegin zu ihrer Hilfe zu alarmieren. Im Verlauf der Befragung stellte sich heraus, dass beide Notruftelefone wohl zumindest über einen kurzen Zeitraum nicht erreichbar gewesen sein könnten, weil die Polizistin auf der regulären Amtsleitung Anrufe zu dem Anschlag bekam und diese angenommen hatte.

Offenbar wusste während der Tatnacht kein Beamter der Hanauer Polizeistation, dass es kein System gab, um zu viele eingehende Notrufe weiterzuleiten. Das ergab die Befragung eines weiteren Polizisten. Dieser Beamte hatte zufällig den zweiten eingehenden Notruf angenommen und war schon zwei Minuten später zum ersten Tatort geeilt. „Mir war nicht bewusst, dass die zweite Leitung damit nicht besetzt ist“, sagte der 41 Jahre alte Mann dazu, dass er die Wache verlassen hatte. „Aus meiner Sicht gab es keine Alternative“, sagte er zu seiner Entscheidung, denn andere Einsatzkräfte seien nicht verfügbar gewesen. „Es war für mich klar, wir haben eine akute Bedrohungslage, also muss ich raus“, berichtete er weiter und teilte mit, dass die Leitstelle zügig informiert worden sei, die dann den Funkverkehr übernommen hatte.

Im Verlauf der Befragungen stellten einige Abgeordnete den beiden Polizisten immer wieder die hypothetische Frage, ob sie sich anders verhalten hätten, sofern ihnen bekannt gewesen wäre, dass es kein Notrufüberlaufsystem gab. Der Beamte machte deutlich, dass er es für seine wichtigste Aufgabe hielt, den bedrohten Menschen so schnell wie möglich zu helfen. Ihm gelang es beispielsweise, Menschen aus einem Raum zu befreien, in dem diese sich aus Todesangst verbarrikadiert hatten. Von einem Notruf dieser Menschen hatte seine Kollegin im Ausschuss zuvor berichtet.

Schon lange Beschwerden

Vili Viorel Paun, der den Täter verfolgte und von ihm erschossen wurde, hatte versucht, die Polizei über den Notruf zu erreichen. „Es hätte vermutlich nicht funktioniert“, sagte der Polizeioberkommissar auf die Frage, ob es möglich gewesen wäre, Paun zu retten, wenn dessen erster Notruf angenommen worden wäre. Auf die Frage, was er Paun geraten hätte, antwortete er: „Wir raten jedem, sich nicht sich selbst in Gefahr zu bringen, Abstand zu halten und möglichst aus dem Sichtfeld bleiben.“

Jürgen Fehler, Leiter der für Hanau zuständigen Polizeidirektion Main-Kinzig, berichtete, dass es schon lange Beschwerden über das Notrufsystem gegeben habe. Eine angedachte Zentralisierung der eingehenden Notrufe sei jedoch immer wieder verschoben und erst nach dem Anschlag von Hanau realisiert worden. Es sei richtig gewesen, dass die Polizisten zum Tatort gefahren seien, sagte er weiter und führte aus: „Die Gefahr spielt sich auf der Straße ab und nicht am Telefon.“