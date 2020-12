Opel-Zoo Kronberg : Verlässlich schmeckt nur der Weihnachtsbaum

Aktualisiert am

Das Bild von der ungestümen Jugend ist kein Klischee. Kariba läuft erst einmal los und dreht eine Runde durch die Halle. Ihre Ziehmutter Lilak hingegen weiß, dass man Gelegenheiten nutzen muss. Zielstrebig greift sie sich eine Tanne, fixiert sie mit dem Fuß und rupft mit dem Rüssel die ersten Zweige ab. Die Weihnachtszeit macht sich auch im Opel-Zoo bemerkbar. Was nicht als Christbaum den Weg in ein Wohnzimmer gefunden hat, steht zur Abwechslung auf dem Speiseplan von Hirschen, Ziegen, Mufflons und eben Elefanten. Geliefert werden nur unverkaufte Bäume. Für die Entsorgung nach dem Fest kommt ein Tiergehege hingegen nicht in Frage. Die Tannen wären viel zu trocken, von den Gefahren durch vergessene Weihnachtskugeln ganz abgesehen.

Nach kurzer Zeit hat auch die junge Kariba das Tannengrün für sich entdeckt. „Bei dünneren Bäumen bleibt nicht einmal der Stamm übrig“, sagt Zoodirektor Thomas Kauffels. Die Nadeln machten den Dickhäutern nichts aus. „In der Savanne fressen sie Akazien mit langen Dornen.“ Ende August sind die beiden Elefanten aus Berlin in Kronberg angekommen. Die 14 Jahre alte Kariba soll einmal mit dem Elefantenbullen Tamo Nachwuchs zeugen. Sie ist einst nach dem frühen Tod ihrer Mutter von Lilak, einem anderen weiblichen Tier der Gruppe, adoptiert worden. Deshalb kam die ältere Kuh mit in den Taunus.