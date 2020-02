Millionen für Edelteppiche : Zu wertvoll, um darüberzulaufen

In Wiesbaden versteigert Detlef Maltzahn seit vielen Jahren antike Teppiche an Kunden aus der ganzen Welt. Darunter sind auch Sammlungen, die Millionen bringen.

Antik, selten, hochwertig und nicht gerade billig: Mit Teppichen verdient der Wiesbadener Auktionator Detlef Maltzahn sein Geld. Seit 1987 sitzt sein Unternehmen Rippon Boswell in einem Jugendstilhaus an der Friedrichstraße. Der unscheinbare Hauseingang täuscht, denn Sammler und Kunden aus der ganzen Welt geben sich die Klinke in die Hand, wenn der Achtundsechzigjährige rare Unikate versteigert. Für große Sammlungen gehen durchaus Millionenbeträge über den Tisch, aber auch einzelne Stücke erfordern von den Käufern einen tiefen Griff in die Schatulle.

2007 wurde beispielsweise ein Mogul-Nischenteppich aus der seltenen Millefleurs-Gruppe versteigert, der 456.000 Euro erzielte. Im Segment antike Teppiche, da ist Maltzahn sicher, spielt er in einer Liga mit den Auktionsgiganten Sotheby’s und Christie’s.