Waldrodung am Langener Waldsee

Waldrodung am Langener Waldsee :

Waldrodung am Langener Waldsee : „Wir sind hier die Kiesgrube der Nation“

Etwa 63 Hektar Bannwald will die Firma Sehring roden, um ihren Kiesbetrieb zu erweitern. Kritiker der Rodung am Langener Waldsee kündigen nun Baumbesetzungen und Blockaden an.

Nach der Ankündigung der Firma Sehring, rund um den Langener Waldsee ihren Betrieb erweitern und dafür rund 63 Hektar Bannwald roden zu wollen, gab es heftige Proteste von Umweltschützern und einigen Bürgerinitiativen. Ein Eilantrag auf Aussetzung des Sofortvollzugs wurde höchstrichterlich abgewiesen, etwa ein Drittel des Areals ist inzwischen gerodet. Bei der nächsten Rodungsaktion soll es nun Proteste wie in Lützerath und anderswo geben.

Landtagsabgeordnete der Linken, Mitglieder des Aktionsbündnisses Langener Bannwald, Aktivisten von Fridays for Future und Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung in Mörfelden-Walldorf trafen sich jetzt an der Rodungsstelle und zeigten sich entsetzt über das Ausmaß der Baumfällungen. Matthias Rohrbach vom Aktionsbündnis Lan­gener Bannwald zeigte sich enttäuscht von der Politik, die den Bannwald propagiere, ihn für die Interessen eines Unternehmens aber doch zur Rodung freigebe. Angesichts des Klimawandels und dringend notwendiger Gegenmaßnahmen sei die Rodung von Wald nicht mehr zu verantworten, zumal die Firma Sehring in der Vergangenheit ihrer Pflicht zur Aufforstung und Rekultivierung nur unzureichend nachgekommen sei. „Die Verfüllung der großen Löcher kommt kaum voran“, sagte Rohrbach. Und wo aufgeforstet worden sei, sei fast alles wieder vertrocknet.

Viele Langener seien entsetzt, wie weit das Rodungsgebiet an die Bebauung heranreiche und wie viel Wald, der den Bürgern als Naherholungsgebiet diene, den Fällungen nach und nach zum Opfer falle. Welche Folgen das habe, sei noch nicht abzusehen. Rohrbach kündigte für die Zukunft „Auseinandersetzungen auf der Straße, in den Parlamenten und auf juristischer Ebene“ an.

„Warum wurde das genehmigt?“

Schon auf dem Weg zum Rodungsgebiet sind schwere Baumaschinen zu hören. Zwei Greifvögel ziehen ihre Bahnen über der brachen Fläche und lassen sich an deren Rand in einem Baum nieder. Zahlreiche Spaziergänger gehen auf dem Weg neben der Rodungsfläche vorbei, manche machen Fotos, andere schütteln ungläubig den Kopf. „Warum wurde das genehmigt?“, fragt ein Mann, der mit seinem Hund fast jeden Tag an der Brachfläche vorbeispaziert.

„Es macht mich traurig, ständig vor abgeholztem Wald zu stehen“, sagt die Landtagsabgeordnete Christiane Böhm (Die Linke). Das Bannwaldgesetz sei völlig wirkungslos. „Wir sind hier die Kiesgrube der Nation“, sagte sie in Anspielung auf andere Gruben, zum Beispiel in Raunheim, Trebur und Riedstadt. Das Argument, für die vielen Neubaugebiete werde Baustoff benötigt, wollen die Linken nicht gelten lassen. Böhm sowie die Landtagsabgeordneten Saadet Sönmez und Ulrich Wilken forderten für die Zukunft wiederverwertbare Baustoffe. Sehring produziere schnell härtenden Beton, der wegen der Zusätze später einmal als Sondermüll behandelt werden müsse, sagte Matthias Rohrbach. Statt ständig neue Baugebiete auszuweisen und neu zu bebauen, sollten zunächst die Leerstände zu Wohnzwecken umgebaut werden.

Die Langener Stadtverordnete der Linken, Mandy Martinez Swoboda, bedauerte, dass die Parlamentsmehrheit ein unabhängiges Umweltgutachten abgelehnt habe. Sie sieht die Trinkwasserversorgung der 40.000-Einwohner-Stadt Langen langfristig gefährdet. Ein Vertreter des Offenbacher Kreistags beklagte, die Gesprächsbereitschaft zu diesem Thema sei in diesem Gremium nur mäßig bis gar nicht vorhanden.

Geplanter Protest „gewaltig, aber gewaltfrei“

Dietmar Treber, Stadtverordneter der DKP/Linken Liste in Mörfelden-Walldorf, erinnerte an den Kampf gegen den Flughafenausbau, für den bereits viel Wald geopfert wurde. Er hob hervor: „Wir sind nicht gegen Bauen.“ Wenn aber gebaut werde, dann solle es Wohnraum für Menschen mit kleinen Einkommen sein, die sich in der Rhein-Main-Region kaum noch Wohnungen leisten könnten.

In den Sechzigerjahren sei der Forst in der Rhein-Main-Region noch eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete Hessens gewesen. Inzwischen seien davon nur noch Fragmente vorhanden. „Wir müssen uns dem in den Weg stellen“, forderten die Teilnehmer des Rundgangs. Wenn voraussichtlich im Herbst des nächsten Jahres ein weiterer Waldabschnitt gerodet wird, wollen die verschiedenen Initiativen den Wald blockieren und Bäume besetzen. „Gewaltig, aber gewaltfrei“, gaben sie als Losung aus.

Auf den Badebetrieb des Langener Waldsees sollen sich die Arbeiten in den nächsten Jahren nicht auswirken.