Blendende Show und Blinding Lights: Der kanadische Superstar The Weeknd zieht bei seinem Konzert in Frankfurt alle Register.

Die Welt liegt in Trümmern: Eine Skyline aus zerstörten Wahrzeichen wie dem New Yorker Empire State Building oder dem CN-Tower in Toronto ragt in den orangegefärbten Frankfurter Abendhimmel. Aus dieser dunklen Kulisse tritt ein in Weiß gehüllter Mann. Er hat eine weite Kapuze tief ins Gesicht gezogen, den Kopf gesenkt. Ein Grollen dringt durch den Deutsche Bank Park, das jede Faser des Körpers vibrieren lässt. Währenddessen ziehen in weiße Roben gekleidete Figuren, bei denen alleine die Augen zu sehen sind, in der Mitte der Arena in Kreisen um eine überdimensionale futuristische Frauenstatue. Andere wiederum beschwören am anderen Ende des Stadionovals einen riesigen Vollmond, der vermutlich manchem Stadionbesucher die Sicht auf die Bühne versperrt.

Der in Weiß gehüllte Mann schreitet langsam der Frauenstatue entgegen, er hält ein gezacktes, verchromtes Zepter in den Händen und hebt es triumphierend empor. Eine verchromte Totenmaske blitzt unter seiner Kapuze hervor. Was dort auf der Bühne passiert, gleicht einem Sektenritual - gruselig, mysteriös und faszinierend zugleich. Wer ist der Mann? Er stimmt die ersten Worte von „Take My Breath“ und die Menge erkennt: Es ist The Weeknd. Grenzenloser Jubel vermischt sich mit dem Gesang des Mannes, bis schließlich die Menge wie aus einer Kehle textsicher mitsingt.

Auf seiner „After Hours Til Dawn“-Tour macht der 33 Jahre alte, kanadische R&B-Sänger für vier Konzerte Halt in Deutschland. Lange mussten die Fans darauf warten, weil die Tour wegen der Corona-Pandemie zweimal verschoben wurde. Doch das Warten hat sich gelohnt, veröffentlichte The Weeknd in der Zwischenzeit doch gleich zwei Alben und kann nun auf ein noch größeres Repertoire zurückgreifen. Mehr als 30 Songs bietet er bei seinem Auftritt im vollbesetzten Stadion, darunter Hits wie „Die For You“, „Starboy“ und „I Feel It Coming“.

Mitunter singt er die Lieder nicht zu Ende, sondern lässt sie ineinander verschmelzen. Dabei ist er ständig unterwegs und nutzt die komplette Bühne, die sich längs durch die Arena zieht. So kann jeder einen freien Blick auf ihn werfen, außer vielleicht jenen, die hinter dem Vollmond sitzen. Lichter und Scheinwerfer blitzen dazu immer wieder im Takt auf und beziehen dabei auch die Konzertbesucher ein, hat doch jeder Gast vor der Show ein LED-Armband erhalten, die alle während des Konzerts mit der restlichen Lichtershow synchronisiert werden und so das Stadion in ein riesiges, buntes Lichtermeer verwandeln.

Eine Stunde lang gibt der Sänger Vollgas bis er wieder vor der Skyline-Kulisse steht und plötzlich innehält. Er greift sich an die Totenmaske, löst anscheinend den Knoten und zieht sich die Maske langsam und bedächtig vom Kopf. Die Menge rastet aus und jubelt ihm zu - endlich kann sie das Gesicht ihres Idols sehen.

In diesem Moment wird aus der Künstlerfigur The Weeknd Abel Tesfaye, so sein bürgerlicher Name. Unter diesem möchte er in Zukunft Musik veröffentlichen und sein Alter Ego hinter sich lassen. In einem Interview mit „W Magazine“ hatte er angedeutet, dass er sich musikalisch neu erfinden möchte. „Ich befinde mich auf einer reinigenden Reise. Sie nähert sich einem Punkt, an dem es Zeit wird, das Kapitel ,The Weeknd‘ zu schließen“, sagte Tesfaye. Diese Wandlung hat er wohl mit dem Abnehmen der Maske in seine aktuelle Bühnenshow einzubauen, wirkt der Akt doch wie ein Abschied von einem Lebensabschnitt, an dem er die Konzertbesucher teilhaben lässt.

Abel Tesfaye zeigt sich ohnehin beeindruckt von seinen deutschen Fans. Deutschland sei für ihn wie eine zweite Heimat, sagt er. Vielleicht baut er auch deshalb immer wieder das Wort „Frankfurt“ in seine Texte ein. In der zweiten Hälfte des zweistündigen Konzerts gibt sich Tesfaye zudem persönlicher und stimmt ruhigere Töne an, etwa beim Song „The Morning“. Dabei setzt er sich auf eine Treppe und lässt seinen Blick immer wieder ins Publikum schweifen.

Seine Welthits wie „Blinding Lights“ und „Creepin’“ spart Tesfaye sich für das Finale auf. Für „Moth To A Flame“ erklimmt er die Skyline, setzt sie ein letztes Mal in Brand und verschwindet schließlich unter tosendem Applaus in einem Fahrstuhl langsam wieder in den Trümmern der alten Welt.