Frank Stella in Wiesbaden : Kunst an der Stange

Strudel der Farben und Formen: „The Kedgwick 2x“ (2021) aus der Serie „Salmon Rivers of the Maritime Provinces“ Bild: Museum Wiesbaden/Bernd Fickert; VG Bild-Kunst, Bonn 2022

Vor Frank Stellas einige Meter hoher, in den Raum hineinragender Wandinstallation „Vermessung des Walskeletts“ von 1988 zu stehen ist ein überwältigendes Ereignis. Vor dem Betrachter türmen sich Formen und Farben auf, die Wellen, Strudel, Wassermassen darstellen könnten und Flossen, Skelettstücke und irgendwelche anderen sperrigen Teile unbekannter Gegenstände an die Wasseroberfläche zu spülen scheinen. Befindet man sich an Bord eines Schiffs? Taucht man in der See? Oder ist man nach einem Sturm über Bord gegangen und kämpft nun zwischen in den Wellen treibenden Wrackstücken, um nicht in die Tiefe hinabgerissen zu werden?

Katharina Deschka Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Dies sind Fragen, die natürlich nicht beantwortet werden, sich in Betrachtung der dynamisch überbordenden, abstrakten Arbeit aber aufdrängen. Stella selbst jedenfalls wollte das Gefühl vermitteln, auf hoher See zu sein. Er verfolge mit der „Moby Dick Series“ die vibrierende Spannung der Sprache und des Textes. „Ich suche eine Antwort auf die Frage, ob die Abstraktion geeigneter ist, dem Roman einen bildnerischen Ausdruck zu liefern, als jede noch so geschickte Illustration“, wird er in der Schau zitiert.

Stellas Arbeit aus der 135 skulpturale Werke umfassenden „Moby Dick Series“, mit denen er sich auf den Roman von Herman Melville bezieht, ist jetzt in einer großen Sonderausstellung des Museums Wiesbaden zu sehen. Bis zum 9. Oktober feiert das Museum Frank Stella, den diesjährigen Träger des Alexej-von-Jawlensky-Preises, der alle fünf Jahre von der Stadt Wiesbaden, der Nassauischen Sparkasse und der Spielbank für das Lebenswerk eines Künstlers vergeben wird. Die Kuratoren der Ausstellung, Jörg Daur und Valerie Ucke, haben insgesamt 25 Werke des 1936 in Massachusetts geborenen Künstlers zusammengesucht, die von 1958 bis 2021 entstanden sind und somit mehr als sechs Jahrzehnte seines Schaffens abbilden.

Die vier Kapitel der Schau, von den Streifenbildern über den Aufbruch Stellas in den Raum und das Ornamentale in seinen Arbeiten bis zu seinen jüngsten Werken, der Serie „Salmon Rivers of the Maritime Provinces“, sind auch auf die Sammlung des Wiesbadener Museums zugeschnitten. In Apps werden Bezüge zu Werken des Hauses hergestellt. Das Museum biete mit seinen Schwerpunkten amerikanischer Kunst einen Kontext für die frühen Werke Stellas, sagt Direktor Andreas Henning. Darüber hinaus gebe es Verweise auf den Jugendstil und den Barock.

Denn Stella hat sich stets mit wesentlichen Fragen der Malerei beschäftigt: Was und wie ein Bild sein kann, Abstraktion oder Gegenständlichkeit, Abbild, Zeichen und Ornament, diese Überlegungen beschäftigten ihn in der Auseinandersetzung mit historischen Vorbildern ebenso wie die Fragen nach Fläche und Raum – mit Caravaggio etwa hat er sich viel beschäftigt.

Vorbild für seine „Pre-Black-Paintings“, die Gemälde „Seward Park“ und „West Broadway“ (beide 1958) ist wohl Jasper Johns’ amerikanische Flagge. Abstrahierte Flaggen jedenfalls könnten die beiden Gemälde am Eingang der Schau zeigen. Doch schon im nächsten Raum wird Geschichte gemacht. Dort ist das Gemälde „Tomlinson Court Park I“ von 1959 aus der Serie der berühmten „Black Paintings“ zu sehen. Jener Serie, mit der Stella Ende der Fünfzigerjahre im Alter von lediglich 22 Jahren schlagartig zum Star wurde, als sie im New Yorker Museum of Modern Art in der Schau „Sixteen Americans“ gezeigt wurden. Die schwarzen Streifenbilder zeigten nur noch, was sie zeigten, wie es Stella einmal sinngemäß formulierte, und veränderten die Malerei grundlegend. Sie waren reduziert auf die Form, mit einem Pinsel sauber aufgetragene, in Rechtecke angeordnete Streifen, die Stella, wie alle Werke, in Serien variierte. Später kamen die „Aluminium Paintings“ und die „Morrocan Paintings“ hinzu, die Bilder gewannen an Farbigkeit. Stetig erweiterte der Künstler die Malerei auch in den Raum, zunächst als Illusion, dann in den Reliefs der „Polish Village Series“ auch in den Bildstrukturen, denn nun verwendete er neben der Leinwand Filz, Papier, Sperrholz und Wellpappe.

Die aktuellen Arbeiten, jene den Salmon Rivers in Kanada gewidmeten, in leuchtenden Farben strahlenden Arbeiten aus dem vergangenen Jahr, sind nun als Skulptur ganz in den Raum getreten. An Stahlstangen winden und schlängeln sich die mithilfe des 3-D-Druckers entstandenen Objekte, die sich zu phantasievollen, bizarren Formen umeinanderschlingen und von denen man sich als Betrachter gar nicht mehr lösen mag.

Frank Stella: Museum Wiesbaden, Friedrich-Ebert-Allee 2, bis 9. Oktober, dienstags und donnerstags 10 bis 20, mittwochs und freitags 10 bis 17 sowie samstags und sonntags 10 bis 18 Uhr