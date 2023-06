Während rund um die Brita-Arena in Wiesbaden am Mittwochabend noch das reinste Verkehrschaos herrscht, dröhnt aus dem Inneren des kleinen Stadions die Stimme von Leslie Clio. Die deutsche Popsängerin versucht, die ersten Gäste für sich zu gewinnen. Die meisten aber suchen entweder ihre Plätze, stehen für Getränke und Speisen an oder schauen beim Merchandise nach einem Souvenir. Das ist vielleicht aber auch der nach Westen ausgerichteten Bühne geschuldet: Die letzten Sonnenstrahlen brennen in den Augen. Als der Feuerball hinter den hohen Mauern der Arena verschwindet, beginnt unter musikalischer Begleitung auf dem großen Bildschirm eine Bilderschau: ein Lauf durch das jahrzehntelange Bühnenlebens der amerikanischen Soullegende Lionel Richie.

Im roten Pailletten-Jackett und mit einem breiten Grinsen entert er schließlich unter tosendem Applaus die Bühne und startet mit „Running with the Night“ in den Abend. Von der ersten Sekunde an hat Richie das Publikum damit auf seiner Seite. „Es ist lange her, dass ich hier war. Und wenn ich so ins Publikum schaue, hat sich nichts geändert. Ihr seid immer noch enthusiastisch“, sagt er. Mit den ersten Songs teste er immer, wie textsicher sein Auditorium sei, und Wiesbaden habe diesen Test bestanden.