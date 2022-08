Burg Frankenstein : Halloween-Festival steht vor dem Aus

Aktualisiert am

Die Burg Frankenstein in Südhessen kennt man wegen Mary Shelleys Roman und eines Festivals zu Halloween. Mit dem aber könnte es bald vorbei sein.

Die Gruselgeschichten, die sich um die Burg Frankenstein im Landkreis Darmstadt-Dieburg ranken, sind so berühmt wie die seit 44 Jahren veranstalteten Halloween-Feste an den Burgmauern. Doch damit könnte es jetzt vorbei sein. Das Land Hessen, Besitzerin der Burg, hat Pächter Ralph Eberhardt zum 31. Dezember 2023 den Pachtvertrag für die Burg gekündigt, der zu dieser Zeit ohnehin ausläuft. Die Begleitumstände werfen al­lerdings einige Fragen auf. Der Pächter setzt nun auf mündliche Zusagen von Hessens Kulturministerin Angela Dorn (Die Grünen) und des Darmstadt-Dieburger Landrats Klaus Peter Schellhaas (SPD).

In der vergangenen Woche gab es ein dreistündiges Gespräch zwischen Eberhardt, der so­wohl Geschäftsführer der Restaurant GmbH auf der Burg, als auch Geschäftsführer der Halloween Veranstaltung GmbH ist. Es ging darum, dass während der auch von Eberhardt als dringend eingestuften Sanierung der Gaststätte, dennoch Veranstaltungen auf der Burg möglich bleiben können. Noch während des Gesprächs wurde jedoch die Pressemitteilung mit dem Hinweis herausgegeben, ohne Gastronomie und während der Sanierung der Burgmauern seien Veranstaltungen nicht möglich. Das Gesprächsergebnis stand demnach für das Land schon vorher fest.

Keine Veranstaltungen ohne funktionsfähige Küche

Eberhardt kann seine tiefe Enttäuschung über dieses Vorgehen kaum verbergen. Dass das Restaurant geschlossen werden müsse, weil es für den Bau aus den Siebzigerjahren eine lange Mängelliste gebe, sei unumstritten. Dass aber unmittelbar nach der Corona-Pandemie, während der auch Eberhardt als Burgpächter so gut wie keine Einnahmen hatte, ihm jetzt auch noch die Einnahmemöglichkeit durch die Veranstaltungen ge­nommen werde, verstehe er nicht. Denn schon während des ersten Bauabschnitts der Burgmauern-Sanierung habe es trotz der Baustelle Veranstaltungen ge­geben.

Doch auf ein Entgegenkommen des Landes kann Eberhardt vermutlich nicht zählen. Schon während der Pandemie musste er, obwohl er im Restaurant keinerlei Einnahmen hatte, jeden Monat die volle Pacht an das Land überweisen. Zudem teilt die Leiterin des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen, Niederlassung Süd, Sabine Freienstein, mit, wenn es auf der Burg keine funktionsfähige Küche gä­be, seien auch keine Veranstaltungen möglich. „Deshalb kann die Verpachtung der Gesamtanlage ab dem Jahresbeginn 2024 nicht fortgesetzt werden.“

Eberhardt, seit Jahrzehnten Gastronom, widerspricht dem entschieden. Die Gastronomie könne auch von außerhalb sichergestellt werden. Das sei bei vielen Veranstaltungen so üblich. Bleibt der Landesbetrieb bei seiner Haltung, war es das mit den in ganz Deutschland bekannten Halloween-Festen auf der Burg und mit dem romantischen Weihnachtsmarkt sowie den Kulturveranstaltungen, die Eber­hardt gerade in Gang gebracht hat.

Dass der Ende 2023 auslaufende Pachtvertrag für das Restaurant nicht verlängert wird, versteht Eberhardt. Dort müsse grundlegend saniert werden, ist er sich mit dem Landesbetrieb einig. Das reiche von den Fenstern über die Energieversorgung bis hin zum Kanal und zur Küche. Aber auch für Veranstaltungen außerhalb des Restaurants auf dem Burgareal sieht Freienstein während der Sa­nierungsarbeiten keinen Spielraum, weil durch die Bauarbeiten Flächen in Anspruch genommen würden, auf denen diese Veranstaltungen bisher stattgefunden haben.

Sanierung am Restaurantgebäude frühestens 2026

Wie lange das alles dauern soll, steht in den Sternen. 2024 soll laut Landes­betrieb eine umfassende Bestandsaufnahme ge­macht werden, weil die nötigen Voruntersuchungen während des laufenden Be­triebs nicht möglich seien. „Zu Gesamtdauer und Kosten der Maßnahmen ist da­her noch keine Aussage möglich“, sagt Freienstein. Die Sanierung am Restaurantgebäude soll frühestens 2026 be­ginnen.

Ralph Eberhardt kann sich gut vorstellen, wie lange die Sanierung dauern wird. Die Veste Otzberg, wo bis zur Fertigstellung fast zehn Jahre ins Land gingen, oder die Burg Breuberg seien dafür gute Beispiele.

„Du musst kämpfen“, sagt Eberhardt. Sowohl Ministerin Angela Dorn als auch Landrat Klaus-Peter Schellhaas hätten ihm in den vergangenen Monaten mündlich Unterstützung zugesagt. „Das for­dere ich jetzt ein.“ Ob es 2023 noch einmal eine Halloween-Party, einen Weihnachtsmarkt oder eine Silvesterfete auf der Burg gebe, stellt Eber­hardt infrage. „Wenn ich zum 1. Januar 2024 den Schlüssel abgeben muss, wird es diese Veranstaltungen nicht mehr geben.“ Denn er benötige danach noch einige Wochen Zeit, um alles, was ihm und der Halloween GmbH gehöre, aus der Burg zu schaffen.

Einen kleinen Trost gibt es immerhin. Laut Freienstein soll die Burg während der Bauarbeiten für Wanderer und Touristen zugänglich bleiben. Auch werde es im nächsten Jahr und 2024 noch möglich sein, in der Burgkapelle zu heiraten.