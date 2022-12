Clubszene nach Corona : „Die Leute haben wieder Bock auf Party“

Aktualisiert am

Der Kalender für die letzte Nacht des Jahres ist, nach mehr als zwei Jahren Pandemie, wieder proppenvoll: Es gibt Silvesterpartys mit Galadinner, es gibt Feste für die „Silver Ager“, es gibt Karaoke, Rock -’n’-Roll-Silvester, Achtziger- und Zwanzigerjahre-Partys. Es gibt Barabende mit teuren Cocktails, Auftritte von Star-DJs sowie von lokalen Größen, House-Partys, Indierock, Reggae-Nächte und noch ganz schön viel mehr. Nach langer Zwangspause für die Clubs wird zu diesem Jahreswechsel endlich wieder ausgiebig gefeiert. Ganz ohne Mindestabstände, Masken, Impfzertifikate, Luca-App.

Doch wie geht es der Club- und Konzertszene heute? Wo steht die Veranstaltungsbranche, für die die Corona-Pandemie die wohl härteste Bewährungsprobe, die sie je erlebt hat, bedeutete? Eine klare, eindeutige Antwort darauf ist schwer zu finden. Einerseits hört man wieder viele gute Nachrichten, von Clubs, in denen die Abende immer besser laufen, von einer neuen Feier- und Ausgehlaune, die die Menschen trotz Inflation und unsicherer Lage erfasst hat, von ausverkauften Großkonzerten und dem Boom der Weihnachtsmärkte. Aber man hört auch noch immer von höchstens halb vollen Theatersälen, von abgesagten Tourneen, weil der Vorverkauf für viele Konzerte schlecht gelaufen ist, und von der anhaltenden Sorge, sich in Clubs, Diskotheken oder Konzertsälen allzu leicht anzustecken – vielleicht nicht mehr mit Corona, aber dann eben mit dem Grippe- oder dem RS-Virus.

„Fast alle unsere Partys sind ausverkauft“

„Ich versuche, nicht pessimistisch zu sein“, beschreibt Meike Heinigk die Lage. Heinigk ist Geschäftsführerin der Darmstädter Centralstation. Sie ist dort verantwortlich für das Booking, kümmert sich selbst vor allem um Literatur, Theater und die Veranstaltungen für Kinder. Die Centralstation, untergekommen in einem backsteinernen, ehemaligen Elektrizitätswerk in der Darmstädter Innenstadt, ist bekannt für ihr vielfältiges Programm: Es gibt dort Konzerte von aufstrebenden Indie-Bands und anspruchsvollem Jazz genauso wie „Megahits“-Partys. Auch Comedians und Schriftsteller treten regelmäßig auf.

In den vergangenen Monaten, seit Veranstaltungen wieder ohne Einschränkungen laufen können, hat Heinigk beobachtet, dass vor allem das Partyprogramm in der Centralstation wieder gut angenommen wird. „Fast alle unsere Partys sind ausverkauft“, berichtet sie. „Das jüngere Publikum ist wieder da, wir haben oft sogar mehr Gäste als vor der Pandemie.“

Gerade diejenigen, die am Ende ihrer Schulzeit stehen oder bereits mit dem Studium begonnen haben, hätten „Nachholbedarf“. Wer jung ist und wegen der Pandemie mehr als zwei Jahre kaum ausgehen konnte, holt das Feiern nun intensiv nach. Die älteren Besucher aber sind zögerlich. Vor allem beim Konzertprogramm sei das zu bemerken.

Heinigk sagt, dass noch immer viele Konzerte in ihrem Haus schlecht besucht sind. „Es dauert deutlich länger als gedacht, bis die Leute wieder zurückkehren“, sagt sie. „Ich befürchte auch, dass wir einen Teil unseres Publikums während der Pandemie ganz verloren haben.“ Die jedoch, die zu den Konzerten kommen, seien in der Regel begeistert. „Die Menschen merken, was ihnen ohne Live-Erlebnisse gefehlt hat“, sagt Heinigk.