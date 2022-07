Verspätungsflüge in Frankfurt : Wieder mehr Flüge in der Nacht

Die Starts und Landungen am Frankfurter Flughafen haben das Vorkrisenniveau noch nicht erreicht. Die Verspätungsflüge am Abend schon.

Obwohl die Zahl der Flugbewegungen in Frankfurt in der ersten Hälfte dieses Jahres noch fast 30 Prozent unter den Werten im Vergleichszeitraum des letzten Vorkrisenjahres 2019 gelegen hat, ist die Zahl der Verspätungsflüge innerhalb der Nachtflugverbotszeit zwischen 23 und 5 Uhr in den vergangenen Monaten sprunghaft angestiegen. So haben etwa die Starts zwischen 23 und 24 Uhr im April und im Mai das Niveau von 2019 schon fast erreicht und im Juni sogar überschritten. Das geht aus den Erläuterungen der Fluglärmschutzbeauftragten des Landes Hessen, Regine Barth, vor der Frankfurter Fluglärmschutzkommission hervor.

Jochen Remmert Flughafenredakteur und Korrespondent Rhein-Main-Süd. Folgen Ich folge

Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei den Abflügen nach 23 Uhr für jeden Start eine Einzelfallgenehmigung der dem hessischen Verkehrsministerium unterstehenden Luftaufsicht erforderlich ist. Die wird nur erteilt, wenn die Airline keinen Einfluss auf die Verspätung hatte. Hat sie etwa ihren Flugplan zu eng gefasst, wird keine Starterlaubnis erteilt. Verursachen Unwetter oder andere nicht von der Fluggesellschaft beeinflussbare Umstände den Zeitverzug, kann in aller Regel mit Verspätung gestartet werden. Im Fall von Verspätungslandungen ist in der Zeit zwischen 23 und 24 Uhr keine Genehmigung nötig. Auch das gilt aber nur für den Fall, dass sich diese Verspätung nicht aus dem Flugplan ergibt. Nach 24 Uhr sind in Frankfurt nach wie vor grundsätzlich weder Starts noch Landungen gewöhnlicher Flüge erlaubt.

Mehr Umläufe je Maschine schaffen

Nach Angaben des hessischen Verkehrsministeriums sind es besonders Touristik-Airlines, die die letzte Stunde vor Mitternacht für Landungen nutzen. Sie schöpfen den Spielraum voll aus, um mehr Umläufe je Maschine zu schaffen und rentabel zu fliegen. An der Spitze liegt die TUI fly mit 29,8 Prozent, gefolgt von der Condor mit 22,8 Prozent.

Auf Platz drei folgt dann schon die Lufthansa mit rund 21 Prozent, auf Rang vier ihre Touristik-Tochter Eurowings Discover mit 13,7 Prozent. Die übrigen Airlines kommen kumuliert auf 12,6 Prozent. Auf die Airlines des Lufthansa-Konzerns zusammen entfallen demnach 34,7 Prozent der Verspätungslandungen. Allerdings sorgt die Lufthansa-Gruppe in Frankfurt auch für einen Großteil des gesamten Verkehrs. Vor Beginn der Corona-Pandemie waren es rund zwei Drittel des Aufkommens.

Mehr zum Thema 1/

Die Verspätungen im europäischen Luftverkehr und die Zustände an etlichen großen Flughäfen wie dem in Frankfurt sind nicht nur, aber auch einem unverhofft großen Ansturm Reisewilliger zuzuschreiben, der auf eine stark ausgedünnte Personaldecke der Flughäfen und Airlines trifft – und die Schwierigkeit, nun schnell neues Personal zu finden. Die Lufthansa hat darauf reagiert und zuletzt noch einmal 2000 Flüge vor allem auf der Kurzstrecke gestrichen, „um das System zu entlasten“. Fraport will aus demselben Grund nun bei der Deutschen Flugsicherung in Langen beantragen, das Limit von Starts und Landungen je Stunde weiter von 96 auf nur mehr 88 zu senken. Die Flugsicherung greift immer wieder aus Sicherheitsgründen in das Geschehen am Frankfurter Flughafen ein. Das hessische Verkehrsministerium weist solche Eingriffe dann als ATC-Kapazitätsengpass (Air traffic control) aus.

Außergewöhnliche Gründe für ein solches Eingreifen der Flugsicherung gibt es derzeit eine Reihe. Diese tragen wesentlich zu den Schwierigkeiten im europäischen Luftverkehr bei: So verlagern sich die Luftverkehrsströme nach den Luftraumsperrungen über Russland und der Ukraine. Zudem ist die französische Flugsicherung gerade dabei, ein neues Flugsicherungssystem einzuführen. Aus Sicherheitsgründen lässt sie daher seit April in ihrem Luftraum weniger Verkehr zu als sonst üblich. Hinzu kommt mehr militärischer Flugverkehr über Europa, der auch dem Krieg in der Ukraine zuzuschreiben ist und die Kapazität für die zivile Luftfahrt zusätzlich reduziert.

Startbahn West und der Rückenwind

Weniger spektakulär, aber nicht weniger ungünstig ist der Umstand, dass die Startbahn West wegen zu starken Rückenwindes öfter aus dem Flugbetrieb genommen werden muss, was im laufenden Monat schon mehrfach nötig war.

Trotz all dieser Hindernisse haben sich zuletzt Flughafenbetreiber Fraport und die Lufthansa zuversichtlich gezeigt, das System auch zu Beginn der hessischen Sommerferien funktionsfähig zu halten.