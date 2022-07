Schädlingsbefall in Metzgerei : Haxen-Reichert: So etwas hatten wir noch nie

Etwas Schimmel kann Thomas Reichert nicht schrecken, wenn er Rindfleisch so lange im Kühlhaus hängen lässt, bis es den bei Feinschmeckern begehrten, nussigen Geschmack eines typischen Dry-Aged-Beef entwickelt. Die Maden aber, die Lebensmittelkontrolleure in Rindfleisch aus seinem Kühlhaus entdeckt ha­ben, „finde ich so eklig wie jeder andere auch“, sagt der Metzgermeister, der über seinen Standort in Frankfurt-Höchst als Haxen-Reichert bekannt ist und sich bislang als Botschafter für genussvollen und nachhaltigen Fleischkonsum einen Na­men gemacht hat. Reichert ist zudem Obermeister der Fleischer-Innung Frankfurt-Darmstadt-Offenbach.

Von außen habe man den Befall nicht erkennen können, versichert Reichert, der nach eigenen Angaben seit 15 Jahren auch bis zu zwölf Wochen abgehangenes Rindfleisch im Angebot hat. „So etwas hatten wir aber noch nie.“ Eine eindeu­tige Erklärung, wie es geschehen konnte, dass Fliegen ihre Eier in fast 40 Fleischstücken ablegen und sich daraus Maden entwickeln konnten, habe er bisher nicht gefunden. Reichert vermutet, dass während der Lieferung die Kühlkette unterbrochen worden ist. „Aber ich möchte keine Schuldzuweisungen aussprechen, das wäre der falsche Weg, damit umzugehen.“ Seine Strategie der Schadensbegrenzung sei stattdessen Transparenz.

Reichert bezieht das Rindfleisch über einen befreundeten Metzger und Fleischhändler, der wiederum für Rinderzüchter im Westerwald und im Vogelsberg bürgt. Weder bei ihm selbst noch bei anderen Kunden habe es in jüngster Zeit Beanstandungen gegeben, versichert der Verkäufer im Gespräch mit der F.A.Z.

Labor wies auf Maden im Fleisch hin

Aufgefallen ist die verdorbene Ware bei einer sogenannten Plankontrolle des Frankfurter Ordnungsamtes, das auch für die Lebensmittelhygiene zuständig ist. Dabei stand anfangs nicht das reifende Fleisch im Mittelpunkt, stattdessen war anderes, allen voran Spuren von Nagern, aufgefallen. „Natürlich haben wir ein Konzept zur Schädlingsbekämpfung, der Kammerjäger kommt vier- bis achtmal im Jahr zu uns“, kommentiert Reichert diese Funde. Hundertprozentig verhindern lasse es sich aber nicht, dass Mäuse eindringen. „Sie sind ja überall in der Stadt.“

Den Kontrolleuren jedenfalls genügte die Hygiene nicht, sie schlossen die Produktionsstätte an der Brüningstraße, während der Verkauf im Laden an der Königsteiner Straße weitergehen durfte. Nachdem die Experten geprüft hatten, dass Reichert und sein Team gründlich geputzt haben und der Kammerjäger Schädlingsköder ausgesetzt hat, schien der Fall zwei Tage später erledigt zu sein.

Für einen der Hygienewächter aber sah das Dry-Aged-Beef im Kühlhaus so un­appetitlich aus, dass er zur Sicherheit ei­ne Probe ans Labor schickte – und bis zur Auswertung den Verkauf untersagte. Von den Maden im Inneren ahnte aber auch er nichts, darauf wies erst das Labor hin. Danach ging alles ganz schnell: Amt und Metzgermeister untersuchten am Anfang dieser Woche die verbliebenen Fleischstücke. Nachdem sie in zehn weiteren auf Maden gestoßen waren, zog Reichert die Konsequenz: „Ich habe sie alle und auf ei­gene Kosten entsorgt.“ Damit sind 18.000 Euro für die Ware und der gute Ruf weg, zudem hat das Amt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, es droht also noch ein Bußgeld.

An dieser Stelle würde Reichert aber gern die Kirche im Dorf lassen: Eklig ja, gesundheitsgefährdend sei die Ware aber nicht gewesen. Das bestätigte auch das Labor, dem Reichert seinerseits Proben zugesandt hatte: Aus mikrobiologischer Sicht sei das Fleisch verkehrsfähig, heißt es im Prüfbericht. „Aber natürlich hätte ich es nach dem Anschneiden so oder so weggeworfen“, versichert Reichert.