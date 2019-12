Gemütlich geht anders : Ein bisschen Porsche unter dem Weihnachtsbaum?

Wie wäre es mit ein bisschen Porsche unter dem Weihnachtsbaum? Es muss ja nicht gleich ein 911er sein. PS verkauft Porsche an der Frankfurter Freßgass’ auch in anderer Form. Nicht gerade erschwinglich, aber in jedem Fall wertig – und manchmal auch ein bisschen verrückt: zum Beispiel die Soundbar mit Original-Endschalldämpfer und -Endrohrblende des 911 GT3 – ein limitiertes Männerspielzeug für 3500 Euro. Die Frankfurt-Filiale ist die erste von weltweit 130, die nach dem neuen Konzept von Porsche Design umgebaut wurde – dabei ist das Geschäft gerade mal acht Jahre alt. Das Facelifting mit wärmeren Materialien und Tönen hat dem Raum jedoch gut getan. Er wirkt großzügiger und nicht mehr so kühl wie zuvor.

Petra Kirchhoff Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Von Gemütlichkeit kann gleichwohl keine Rede sein. Im Design-Store wird nichts dem Zufall überlassen. Jeder Artikel hat seinen festen Platz: die sportlichen und teuren Luxusuhren, die dank neuer Sicherungstechnik nicht mehr hinter Glas gezeigt werden, ebenso wie die zusammen mit dem Hersteller Elan entwickelten stylischen schwarzen Ski, die lässig an die Wand gelehnt sind. Auf einem Tisch in der Ladenmitte werden jetzt besondere Artikel nahezu wie Museumsstücke präsentiert – etwa das dünne Notebook „Ultra one“ (1495 und 1995 Euro) oder der dank beweglicher Perlen in der Sohle stark gedämpfte Turnschuh „Speedcat Jamming“ (280 Euro). Jedes Teil kann separat durch Lichttechnik in Szene gesetzt werden. Erklärtexte liegen dabei.