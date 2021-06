Grünes Hochhaus Eden Tower : Bepflanzter Wohnturm

Es tropft. Von der Fassade des Eden Towers im Frankfurter Europaviertel läuft in einem Rinnsal Wasser zu Boden. Doch das ist kein Rohrbruch, denn hoch oben montieren Arbeiter die ersten grünen Elemente an der Fassade. In kleinen Matten stecken Pflanzen, die meisten von ihnen sind immergrün. An zehn Unterkonstruktionen aus Aluminium werden die Matten befestigt und über Schläuche bewässert. Noch ist nicht alles fertig, daher tropft es.

Wenn der fast 100 Meter hohe Wohnturm Ende des Jahres fertiggestellt ist, sollen rund 200.000 Pflanzen an der Fassade hängen. Es sind widerstandsfähige Gewächse, denen Wind und Wetter wenig ausmacht: die Herzblättrige Bergenie, die Japanische Segge und der Kriechende Günsel sind darunter. 15 Sorten kommen zum Einsatz. Auf Mondsichelfarn, der zunächst ebenfalls vorgesehen war, musste man verzichten, denn die Pflanze erfüllte die Brandschutzbedingungen nicht.