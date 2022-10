Schule : Wenn die KI die Hausaufgaben macht

Aktualisiert am

Wenn die Achtklässler des Evangelisch Stiftischen Gymnasiums (ESG) im ostwestfälischen Gütersloh ihre nächste Deutsch-Klassenarbeit bei Herrn Haverkamp schreiben, dann schreibt ein digitaler Helfer die Texte für sie. Die Schüler behandeln im Unterricht gerade Argumentationen. In der Arbeit bekommen sie mehrere Themen zur Auswahl und müssen dazu einen Aufsatz schreiben. So weit, so normal. Weniger normal werden die aufgeklappten Laptops sein, auf denen die Schüler Künstliche Intelligenz (KI)-Programme verwenden dürfen, die mit wenigen Informationen automatisch Texte erstellen können.

KI statt eigenes Köpfchen? Was erst mal komisch klingt, ist für Hendrik Haverkamp die Zukunft. „Das Thema KI wird nicht verschwinden, und die Schüler nutzen es ohnehin“, erklärt der Deutschlehrer. Da sei es besser, das Thema KI proaktiv in den Unterricht einzubinden.