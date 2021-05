Psychologe im Interview : E-Mails um Mitternacht sind ein Burnout-Zeichen

Herr Quintane, Sie forschen zu Burnout und versuchen, eine Künstliche Intelligenz zu entwickeln, die das Burnout-Risiko aus Arbeitsmails herauslesen kann. Wie geht das?

Nadine Bös (nab), Beruf & Chance, Wirtschaft



Wir versuchen, nicht direkt aus den E-Mail-Konversationen etwas abzulesen. Wir greifen auch nicht auf die Inhalte der Mails zu, noch nicht mal auf die Titel. Wir gucken uns nur den E-Mail-Verkehr an.

Was sehen Sie dort genau?

Die Grundidee ist nicht, zu analysieren, ob E-Mails Burnout verursachen. Sondern wir nutzen E-Mails als Indikator für die Arbeitsanforderungen, die auf jemandem lasten. Dem liegt eine ganze Menge Forschung zugrunde, die zeigt, dass Burnout keine individuelle Sache ist. Vielmehr hängt das Problem mit der Art und Weise zusammen, wie Arbeit um ein Individuum herum organisiert ist, und damit, dass zu viele Anforderungen auf zu wenige Ressourcen treffen. Da setzen wir an. Mit den E-Mails können wir zwar wenig über Ressourcen sagen, aber einiges über Anforderungen.

Und was werten Sie dann aus?

Wir messen das Volumen des E-Mail-Austausches einer Person und gucken uns die Zeit an, zu der Mails gesendet werden. Wenn Sie jede Menge E-Mails um Mitternacht verschicken, ist das natürlich auch ein Indikator. Aber wir machen noch ein bisschen mehr als das. Wir gucken uns das Netzwerk einer Person an. Wir müssen dafür nicht wissen, wer die Personen sind, mit denen jemand kommuniziert. Aber wir müssen sagen können: Person A sendet eine E-Mail an Person B, und B sendet häufiger E-Mails an Person C, aber C sendet auch E-Mails an Person A. Wir analysieren also nicht nur das Verhalten eines Menschen, sondern das Muster der Beziehungen um ihn herum. Zum Beispiel, ob er bei der Arbeit stark kontrolliert wird oder viel Autonomie hat.

Welche dieser Muster sagen etwas über das Burnout-Risiko aus?

Zum Beispiel das Kommunikationsaufkommen mit Menschen, die in der Hierarchie oberhalb einer Person stehen. Wir nehmen an: Wenn viel Mikromanagement betrieben wird und dadurch viel Druck von oben kommt, hat man weniger Kontrolle über seine Arbeit, und das korreliert mit einer höheren Burnout-Wahrscheinlichkeit.

Viele Mails vom Chef korrelieren mit einem höheren Burnout-Risiko?

Nicht nur wenn der Chef viele Mails schickt. Vor allem, wenn sie von vielen verschiedenen Vorgesetzten kommen. Und es geht auch nicht nur ums Empfangen, sondern auch ums Beantworten. Also: Es gibt einen Zusammenhang zwischen Burnout und einem häufigen wechselseitigen Mail-Austausch mit Vorgesetzten.

Wie haben Sie das herausgefunden?

Wir haben bislang in zwei Unternehmen empirisch geforscht. Was wir da auch herausgefunden haben, ist, dass die Resultate leicht zwischen den verschiedenen Organisationen variieren. Also: Was in einem Unternehmen zu Burnout führt, muss nicht zwingend in einem anderen auch dazu führen.

Und da kommt die KI ins Spiel?

Ganz genau. Mein Ziel ist, einen Algorithmus zu finden, der in der Lage ist, sich an die Gegebenheiten einer Organisation anzupassen. Am Ende sollte dabei eine KI herauskommen, die sagen kann: Für dieses Unternehmen führt Indikator A zu Burnout, und für ein anderes Unternehmen ist es Indikator B. Das ist die Vision. An den ersten Schritten eines solchen Algorithmus arbeite ich derzeit mit KI-Spezialisten.

Wäre die Nutzung nicht mit vielen Gefahren verbunden? Wenn man Menschen mit Burnout finden kann, kann man sie auch stigmatisieren...

Sicher gibt es ein Risiko, dass Unternehmen mit schlechten Intentionen Individuen für ihren eigenen Burnout verantwortlich machen und am Ende sogar entlassen. Aber dieses Risiko kann abgemildert werden durch die Art, wie der Algorithmus seine Resultate auswirft.

Wie zum Beispiel?

Ein Weg wäre es, dass der Algorithmus Ergebnisse nur auf der aggregierten Ebene mitteilt. Also etwa der Personalabteilung ein Signal sendet: In einem bestimmten Team gibt es mehrere Menschen mit erhöhtem Burnout-Risiko. Es ginge dann vor allem darum, Personalverantwortliche zu sensibilisieren. Denn natürlich sind unentdeckte Burnout-Fälle auch ein Problem. Wer Burnout hat, hat ein hohes Risiko für Depressionen,Angststörungen, physiologische Beschwerden oder Alkoholmissbrauch – die Liste ist lang. Und natürlich endet sie auch bei einem erhöhten Risiko, seinen Job zu kündigen oder entlassen zu werden.

Eric Quintane ist Professor für Verhalten von Organisationen an der European School of Management and Technology (ESMT) Berlin.