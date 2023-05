Ed Sheeran hat im Gericht in New York angegeben, er sei künstlerisch „erledigt“, solle er den Prozess verlieren. „Falls das passiert, höre ich auf.“ Ihm wird vorgeworfen, bei Marvin Gaye abgeschrieben zu haben.

Musiker Ed Sheeran bei der Premiere zu der Dokumentation „Ed Sheeran: The Sum of it all“ Bild: AFP

Für Ed Sheeran geht es bei dem Zivilprozess über das angebliche Abschreiben für seinen Titel „Thinking Out Loud“ um mehr als Geld. Während seiner Aussage vor dem Gericht in New York meinte der britische Musiker jetzt, im Fall einer juristischen Niederlage auch künstlerisch „erledigt“ zu sein.

„Falls das passiert, höre ich auf“, deutete der 32 Jahre alte Sheeran ein mögliches Ende seiner Karriere an. Zuvor hatte er den Vorwürfen heftig widersprochen, bei Marvin Gayes 50 Jahre altem Klassiker „Let’s Get It On“ abgeschrieben zu haben.

Die Erben von Gayes Mitautor Edward Townsend hatten eine Schadenersatzklage über 100 Millionen Dollar eingereicht, weil sie in Sheerans „Thinking Out Loud“ aus dem Jahr 2014 Melodie, Rhythmus und Bassline von „Let’s Get It On“ wiederzuerkennen glaubten. Sheerans Anwälte verwiesen dagegen auf Akkordfolgen, die in vielen Titeln vorkämen.

Der britische Grammy-Preisträger hatte seit Beginn des Prozesses in der vergangenen Woche wiederholt zur Gitarre gegriffen und einige Akkorde gespielt, um die Jury von der Originalität seines Titels zu überzeugen.