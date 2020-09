Häusliche Gewalt verhindern : Auf die Ohnmacht folgt das Zuschlagen

Aktualisiert am

Jede vierte Frau wird mindestens einmal Opfer körperlicher oder sexueller Gewalt durch ihren aktuellen oder früheren Partner (Symbolbild). Bild: AFP

Häusliche Gewalt gibt es in Deutschland noch immer viel, auch in der Mitte der Gesellschaft. Aber Männer, die ihre Frauen misshandeln, können lernen, das nicht mehr zu tun. Besuch in einem Zentrum für Gewaltprävention.