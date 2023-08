Die Mode ist ein Spiegel ihrer Zeit, und so hat sie auch die wohl größte gesellschaftliche Veränderung des vergangenen Jahrhunderts begleitet: die Emanzipation der Frau. Coco Chanel befreite mit ihren Entwürfen weibliche Körper von einengenden Korsetts und umständlich langen Kleidern. Ende der Sechziger entledigten sich die Frauen dann auch noch des Büstenhalters. Im Sinne der Selbstbestimmung sollte selbst der von Mary Quant entworfene Minirock nicht nur sexy, sondern praktisch sein: „Wir konnten mit ihm auf den Bus aufspringen und zur Arbeit fahren“, sagte die Designerin später über das Kleidungsstück.

Dieser Bus, allgemein der öffentliche Nahverkehr, wird gerade zum Schauplatz eines erstaunlichen Gegentrends aus New York: des sogenannten Subway-Shirts. Es handelt sich um ein übergroßes Shirt oder eine Bluse, alternativ auch einen Blazer oder eine andere Jacke, die Frauen vor einer U-Bahn-Fahrt über das eigentliche Outfit ziehen. Das Subway-Shirt soll nackte Schultern und großzügige Ausschnitte verhüllen und seine Trägerin so vor sexueller Belästigung schützen. Junge Frauen inszenieren es in ihren Videoclips wie ein neues Designerkleid, posieren lässig vor Spiegeln. In den Kommentaren tauschen sich Frauen aus aller Welt, auch aus Deutschland, über ähnliche Strategien aus.