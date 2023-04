Frau Briegel, seit 2004 wurde unglaublich viel über Ihre Band Juli geschrieben. Nicht immer war das nett, da stand auch mal, Sie seien „langweilig“, „brav“ oder scheinbar ewig auf Abi-Abschlussfahrt. Wie würden Sie selbst Juli beschreiben?

Sarah Obertreis Redakteurin im Ressort „Gesellschaft & Stil".



In dem Satz, dass wir für immer auf Abschlussfahrt sind, steckt was Wahres drin. Das Gefühl, dass man sich selbst genügt im Musikmachen, im Touren, in einem relativ freien Leben, hat etwas Klassenfahrtmäßiges. Anfang der 2000er waren es ja nicht nur wir, die solche Mo­mentum-Musik gemacht haben, sondern viele Bands. Als später die Kids mit diesem „YOLO“ kamen, „You only live once“, da habe ich gedacht: Das hatten wir doch schon 2003, 2004! Im Gegensatz zu heute, da alle so politisiert sind, war es damals neu zu sagen: Ich steige aus, ich besinne mich auf mich selbst, ich richte den Blick nach innen, aber nehme auch bewusst wahr, was um mich herum ist. Das war der Zeitgeist, und das war uns damals superwichtig. Wir zogen von WG-Party zu WG-Party und dachten: Unser Leben im Jetzt geht einfach so ­weiter.