In Berlin hat die juristische Aufarbeitung der Krawalle in der Berliner Silvesternacht begonnen. Ein 23-Jähriger, der einen Böller in Richtung eines Polizisten warf, wird zu acht Monaten Freiheitsstrafe verurteilt.

Zum Abschluss des dreistündigen Prozesses schaut der Richter dem Angeklagten direkt ins Gesicht. „Herr W.“, sagt er und erklärt dem jungen Mann, dass dieser jetzt ins Gefängnis müsste, wäre die soeben verhängte Freiheitsstrafe nicht zur Bewährung ausgesetzt worden. „Sie dürfen keinen Apfel klauen“, erklärt der Richter, „Sie dürfen nicht schwarzfahren, Sie dürfen nichts machen.“ Seine Eindringlichkeit klingt fast wie eine Drohung: „Sonst sehen wir uns wieder.“

Das Amtsgericht Tiergarten hat am Mittwoch den 23 Jahre alten Nasser W. wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit versuchter Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten verurteilt. Damit hat die juristische Aufarbeitung der Krawalle in der Berliner Silvesternacht, die mitten im Wahlkampf der Hauptstadt für Empörung und politische Erregung gesorgt hatten, gewissermaßen begonnen. Nach Angaben des Gerichts sind zwar schon vier Strafbefehle wegen Verstößen gegen das Waffen- und das Sprengstoffgesetz rechtskräftig. Der Prozess gegen einen jugendlichen Angeklagten findet derzeit unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Fälle wie diesen gibt es laut Gerichtssprecherin jedes Jahr nach Silvester

Der Fall von Nasser W. ist nun die erste Gelegenheit, bei der vor Publikum und Presse verhandelt wird, wie die Angriffe auf Polizisten und Rettungskräfte zum Jahreswechsel aufgeklärt und bestraft werden können. Entsprechend groß ist das Medieninteresse: Auf dem Weg zum Verhandlungssaal muss der 23-Jährige, der in Würzburg geboren und im Wedding zu Hause ist, in Begleitung seines Anwalts an einem ganzen Pulk von Fotografen und Kameraleuten vorbei. Weiße Kappe, helle Hose, schwarzes T-Shirt und federnder Schritt. Seine linke Hand hält er auf dem Rücken, rechts schlenkert er eine Plastikwasserflasche vor und zurück. Die Gerichtssprecherin hat ausdrücklich gebeten, den Angeklagten nicht frontal zu filmen. Fälle wie seinen gebe es jedes Jahr nach Silvester.

Dabei zeigt die Verhandlung, wie unübersichtlich die Gemengelage in der fraglichen Nacht war und wie schwierig deshalb die Beweisführung ist. Denn was passiert ist, ist eigentlich unstrittig: Nasser W. hat einen Böller geworfen, der vor oder zwischen den Schuhen eines Polizeibeamten landete und von diesem weggekickt wurde. Ein Versehen, so Nasser W. „Ich erzähl, wie es war“, sagt er und beschreibt, wie er nachts gegen halb eins mit seiner Familie vor dem eigenen Haus gestanden habe. Eltern, Geschwister, Oma, Onkel, Tanten, kleine Nichten. Er habe selbst gar kein Feuerwerk gekauft und habe eigentlich auch nicht selbst knallen wollen. Nur in diesem einen Moment habe er, nach dem ein oder anderen Becher Wodka „leicht angetrunken“, einen einzigen Böller von der Fensterbank hinter sich gegriffen, angezündet und vor sich auf die Straße geworfen. Bloß sei der dann in Richtung des Polizisten abgedriftet. „Es war wirklich nicht mit Absicht“, wiederholt W. immer wieder. Als der Polizist daraufhin auf ihn zugerannt sei und ihn angebrüllt habe, „ich hab Kinder“, habe er sich sofort entschuldigt, zigmal. Er sei auch nicht abgehauen und habe anstandslos seine Personalien aufnehmen lassen.

„Ich hab gesehen, dass er den Böller angezündet und in unsere Richtung geworfen hat“

Das bestätigt der angegriffene Polizeibeamte. Der 36 Jahre alte Streifenbeamte, der in der Silvesternacht zur Unterstützung von Kollegen an den Tatort gerufen worden war, berichtet sogar, dass Nasser W. seinen aufgebrachten Vater beruhigt habe. Trotzdem schließt er aus, dass es sich lediglich um einen missglückten Wurf gehandelt habe, der eigentlich woanders hätte landen können und sollen. „Ich hab gesehen, dass er den Böller angezündet und in unsere Richtung geworfen hat“, sagt der Polizist vor Gericht. Einen Moment lang habe Nasser W. ihm direkt in die Augen geschaut. Seinem Gesichtsausdruck sei zu entnehmen gewesen, dass er sich ertappt gefühlt habe.