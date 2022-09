Altersvorsorge : So werden Lebensversicherungen interessant

Früher waren Lebens- und Rentenversicherungen mal heiß begehrt, fast jeder Deutsche hatte irgendwann eine, noch immer gibt es 60 Millionen Sparverträge. Kein Wunder: Die Verzinsung war hoch, zeitweise wurden sogar vier Prozent im Jahr fest garantiert. Und die Ausschüttungen waren unter Bedingungen steuerfrei. Dann strich der Gesetzgeber die Steuervorteile zusammen, und niedrige Zinsen machten den Liebling der Deutschen unattraktiv.

Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Wert" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Doch nun könnte sich alles ändern. Die Zinswende lässt die Hoffnung steigen, dass Lebensversicherungen bald wieder lockende Renditen erzielen. Das ist naheliegend, schließlich ist das Kapital noch immer zu rund 80 Prozent in verzinsten Wertpapieren und nicht etwa in Aktien angelegt. Und diese Anleihen werfen nun endlich wieder Geld ab: Während Bundesanleihen im Januar noch negative Renditen erzielten, die Versicherer damit also garantiert Verlust machten, sind es jetzt plus 1,7 Prozent und ein weiterer Anstieg wäre nicht überraschend.