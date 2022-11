Gefallene Börsenkurse : Portfolio von Warren Buffett verliert 64 Milliarden Dollar an Wert

Aktualisiert am

Portfolio von Warren Buffett verliert 64 Milliarden Dollar an Wert

Die Investorenlegende nennt Kursverluste zwar „meist bedeutungslose Schwankungen“. Trotzdem investiert Warren Buffett derzeit in großem Stil in eine lange verpönte und nun florierende Industrie.

Warren Buffett genießt unter Anlegern rund um den Globus Kultstatus. Viele nehmen sich den mittlerweile 92 Jahre alten Starinvestor, dessen Vermögen vom US-Magazin „Forbes“ zuletzt in diesem Jahr auf exakt 99,9 Milliarden Dollar geschätzt wurde, zum Vorbild. Vor allem solche Anleger, die auf dividendenstarke Substanzaktien („value“) setzen, schätzen die Anlagestrategie, die Buffett mit seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway verfolgt, und eifern ihr nach.

Hanno Mußler Redakteur in der Wirtschaft.

Das erscheint gerade in der gegenwärtigen Börsenphase durchaus aussichtsreich, in der die Zinsen steigen und deshalb die abdiskontierte Bewertung von stark wachsenden, aber in der Regel wenig profitablen Technologieunternehmen wie dem Facebook-Mutterkonzern Meta und Amazon deutlich unter die Räder gekommen ist. Tatsächlich hat Berkshire gerade einen neuen interessanten Aktienzukauf getätigt.