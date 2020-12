Teamviewer-Chef im Porträt : Der Mann von der Fernwarte

Aktualisiert am

Disziplin und Pünktlichkeit sind nicht gerade das, was man in der Arbeitswelt von heute als cool bezeichnen würde. Für Oliver Steil jedoch sind sie entscheidend. Der Mann ist kein ergrauter Patriarch alter Schule, der ein Familienunternehmen in siebter Generation führt. Nein, Steil ist ein jugendlich wirkender 49-Jähriger, der ohne große Allüren eine der angesagtesten Firmen leitet, die Deutschland derzeit zu bieten hat. Die Rede ist vom schwäbischen Softwarekonzern Teamviewer.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

„Das mag sich anhören wie von gestern. Aber Werte wie Disziplin und Pünktlichkeit sind essentiell, wenn man in Pandemie-Zeiten in größeren Teams miteinander sprechen will“, sagt Steil. „Das muss man lernen.“ Spontan etwas ins Meeting hineinzurufen, das könne in einem gemeinsamen Konferenzraum kreativ-lebendig sein. Aber virtuell sei es wichtig, einander ausreden zu lassen, nur nacheinander zu sprechen.