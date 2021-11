Aktualisiert am

Forward-Darlehen : So sichern Hauskäufer sich die Niedrigzinsen für lange Zeit

„Forward-Darlehen“ nennt sich ein spezieller Kredit, mit dem Hauskäufer oder Bauherren sich die niedrigen Zinsen von heute für die Zeit sichern, in der sie ihr Baudarlehen kündigen können. Für wen lohnt sich das?

Sich die niedrigen Zinsen im Voraus sichern: Musterhaus in Frechen bei Köln. Bild: obs

Die Bauzinsen sind weiter sensationell niedrig. Zwar hat es seit September einen leichten Zinsanstieg gegeben. Doch noch immer gibt es bei vielen Banken Immobiliendarlehen für weniger als 1 Prozent im Jahr. Im Durchschnitt liegen die Zinsen nach Zahlen der FMH-Finanzberatung für zehn Jahre Zinsbindung bei 0,94 Prozent, für 15 Jahre bei 1,24 Prozent und für 20 Jahre bei 1,38 Prozent.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft.

Kein Wunder, dass viele Hausbesitzer, die ihre Immobilie vor Jahren mit einem damals noch deutlich teureren Hauskredit finanziert haben, sich überlegen, ob sie nicht umschulden. Berater in der Baufinanzierung berichten, das sei im Moment in vielen Gesprächen ein Thema. Viele treibt offenbar die Befürchtung um, dass die Bauzinsen in den nächsten Jahren wieder anziehen - und deshalb Gefahr im Verzug ist.