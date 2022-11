Blackrock-Chef : Larry Fink ist eine Macht an der Wall Street

Hi, I am Larry.“ Wie stellt man sich einen Milliardär vor, der an der Wall Street sein Vermögen verdient hat und heute den weltgrößten Vermögensverwalter der Welt, Blackrock, führt? Wie gibt sich ein Mann, den „Fortune“ schon 2014 als den „mächtigsten Mann der Wall Street“ bezeichnete? Aufgewachsen in den 1980er-Jahren, stellt man sich einen Mann wie Gordon Gekko aus dem Kino-Klassiker „Wall Street“ vor: Zurückgegelte Haare, Hosenträger, verschlagener Blick, eine Zigarre vielleicht? Laurence „Larry“ Fink hat ziemlich wenig von diesem Bild des Wall-Street-Haudegens. Groß, kräftig, schütteres Haar, randlose Brille, zudem ausgesprochen freundlich. Zu Beginn des Gesprächs bestellt er einen Tee. „Gerne grün.“ Im Ernst?

Kein Treffen mit Gordon Gekko

Inken Schönauer Redakteurin in der Wirtschaft, verantwortlich für den Finanzmarkt. Folgen Ich folge

Die Begegnung mit Fink vor einigen Monaten ist offensichtlich – und fast ein bisschen enttäuschend – kein Treffen mit Gordon Gekko. Im Gespräch mit ihm wird aber auch schnell deutlich, dass der Amerikaner im Auftreten sicher auch kein Anti-Gekko ist. Fink ist ein Mann mit sehr klaren Vorstellungen und ebensolchen Ansagen. Ob die Finanzindustrie mit ihrer Fokussierung auf grüne Anlagen und Nachhaltigkeit neuerdings unter die Weltretter gegangen ist? „Wir retten die Welt nicht, das ist auch nicht unsere Aufgabe.“ Warum dann das ganze Tamtam um grüne Finanzprodukte und nachhaltige Anlagestrategien? „Als Investor ist es meine Verantwortung, die Erträge meiner Kunden zu maximieren.“