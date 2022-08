Börsenmäntel : Für hunderte Spacs tickt die Uhr

Bill Ackman gibt sich ungern mit Kleckern zufrieden, wenn er klotzen kann. Entsprechend ging der bekannte amerikanische Hedgefondsmanager auch in die Vollen, als er sich vor gut zwei Jahren einem neuen Trend in der Finanzbranche anschloss. Sogenannte Spacs, also Börsenmäntel, gewannen rapide an Popularität, und Ackman wollte dabei sein. Er brachte ein Spac an die Börse, und zwar nicht irgendeines, sondern das bis dahin und auch bis heute größte mit einem Emissionserlös von vier Milliarden Dollar. Aber er sollte mit der Mission scheitern, die alle Spacs verfolgen.

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York.



Diese „Special Purpose Acquisition Companies“ haben den Zweck, ein Unternehmen zu kaufen und ihm dann ihre Börsennotierung zu überlassen, und dafür haben sie üblicherweise 24 Monate Zeit. Wenn sie bis dahin keinen Fusionspartner finden, müssen sie ihren Anlegern das investierte Geld zurückgeben und werden aufgelöst.