Zurück an die Börse : Das Comeback der Solaraktien

Solar-Dax wurde er mal genannt, der Tec-Dax. Da kamen rund ein Dutzend der 30 Tec-Werte aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien. Doch dann kamen die Chinesen. Ihre Solarmodule waren billiger, vielleicht auch besser, und die deutsche Solarbranche wurde dahingerafft. Pleiten und Kursstürze fegten die Aktien vom Parkett. Und das, obwohl alle Welt grüner Geld anlegen will.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Doch nun kommt Blue Elephant Energy. Der Hamburger Solarkonzern könnte der erste seit vielen Jahren sein, der wieder den umgekehrten Weg geht: Börsengang statt Rückzug von der Börse. Der Boden ist bereitet. Im März hat die Deutsche Börse entschieden: Encavis und Nordex rücken in den M-Dax auf, SMA Solar in den Tec-Dax. Nach Jahren des Rückwärtsgangs steigen erstmals wieder Solar- und Windaktien auf. Ein Beleg, dass die Anleger nach Zeiten teils desaströser Verluste den Solar- und Windfirmen wieder vertrauen. Die Aktienkurse haben sich zeitweise kräftig erholt, zuletzt sind sie wieder ein gutes Stück gefallen.

So unstet eben wie der Wind und die Sonne, werden Kritiker sagen. Doch wer genauer hinschaut, findet Geschäftsmodelle, die wesentlich besser plan- und kalkulierbar sind als in den meisten anderen Branchen. Blue Elephant zum Beispiel. „90 Prozent unserer Umsätze in den nächsten 15 Jahren sind schon fest kontrahiert“, sagt Felix Goedhart, der das Unternehmen vor fünf Jahren gegründet hat. Er kauft und betreibt Solar- und Windparks. Mit den Risiken von Genehmigungen will er nichts zu tun haben, das machen Projektentwickler, mit denen er schon viele Jahre zusammenarbeitet. Haben die alle Genehmigungen in der Tasche und können bauen, gibt Goedhart mit seiner Blue Elephant Energy AG das Geld und verkauft später den Strom.

Einspeisevergütung hieß über viele Jahre das Zauberwort, mit dem in der Regel für zwanzig Jahre feste Preise für den Strom garantiert werden. „Mittlerweile sind wir komplett wettbewerbsfähig, gehen weg von den Einspeisevergütungen und schließen mit den Stromabnehmern direkt Verträge mit langen Laufzeiten“, sagt Goedhart. Gerade hat Blue Elephant in Spanien ein solches Projekt mit einem deutschen Energieversorger unter Dach und Fach gebracht, der für zehn Jahre den Strom aus einem 150-Megawatt-Solarpark in Spanien kauft.

Hohe Solar-Renditen in der Karibik

Blue Elephant ist mit seinen Projekten in West- und Südeuropa stark vertreten, betreibt den größten Solarpark Griechenlands und ist Marktführer in den Niederlanden. Aber auch der größte Solarpark der Karibik steht in den Büchern des Hamburger Unternehmens. „Wir haben mit dem staatlichen Energieversorger der Dominikanischen Republik einen lang laufenden Vertrag“, sagt Goedhart. „Die Rendite dort ist viel höher als hier, aber auch die Risiken sind größer.“ Ein ähnliches Projekt betreibt er in Chile. „Wir machen das nur mit Partnern zusammen, die wir lange kennen wie der DEG, der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, einer Tochtergesellschaft der KfW.“ Solche Projekte schließen dann den Bau von Solaranlagen auf Schulen, den Kauf von Feuerwehrautos und die Unterstützung von Krankenhäusern und der Lebensmittelversorgung ein. „Das geht nur in enger Zusammenarbeit mit der lokalen Community.“

Die Zahl der Sonnenstunden würde solche Projekte auch in Afrika sinnvoll erscheinen lassen. „Das ist aber sehr herausfordernd in diesen Ländern. Noch machen wir das nicht, wir müssen auch die Investoren und die Sicherheit ihres Geldes im Blick haben, aber mit Projektentwicklern, die wir kennen, und flankiert von der DEG wäre das auch denkbar“, sagt Goedhart. Gegründet hat der 57 Jahre alte Manager das Unternehmen zusammen mit elf Kollegen, mit denen er zusammen bei Encavis gearbeitet hat. Jenes Hamburger Unternehmen, das gerade in den M-Dax aufgestiegen ist, hat Goedhart neun Jahre als Vorstandsvorsitzender geführt und von einer existenzgefährdeten Mini-Firma zu einem der führenden Solarparkbetreiber in Deutschland gemacht.

Mit dem Geld der Familien Wacker (Wacker Chemie) und Jahr (ehemals Gruner und Jahr) sowie eigenen Mitteln hat er dann das Abenteuer gewagt, mit Blue Elephant noch mal ganz neu zu starten. Rund eine Milliarde Euro wurde seither investiert in 74 Solar- und Windparks in der Größe von 10 bis zu 100 Fußballfeldern. „Wir brauchen dafür eine ebene Fläche, manchmal sind es Industriebrachen, in der Regel aber landwirtschaftliche Flächen in bestenfalls mittelmäßiger Bodenqualität“, sagt Goedhart. „Alles andere würde uns auch unter erheblichen Rechtfertigungsdruck bringen. Wir achten sehr darauf, dass die Natur möglichst nicht beschädigt wird und Renaturierung an anderer Stelle stattfindet.“