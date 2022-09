Der große Vergleich : So finden Sie den besten ETF auf den MSCI World

Investieren in die Weltwirtschaft: Mit einem ETF auf den MSCI World lässt sich Geld in 1500 Unternehmen in 23 Industrienationen stecken. Bild: dpa

Eigentlich klingt die Sache kinderleicht. Börsengehandelte Indexfonds, besser bekannt als ETFs, bilden die Wertentwicklung eines ihnen zugrunde liegenden Index nach. Legt der Index beispielsweise um zwei Prozent zu, gewinnt auch der ETF zwei Prozent an Wert.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Doch was sich in der Theorie simpel anhört, funktioniert leider in der Praxis nicht immer. Einen Börsenindex exakt nachzubilden ist durchaus eine Herausforderung. Zeit also, einmal zu schauen, wie gut die Fondsgesellschaften das machen: Die unabhängige Fondsplattform Envestor hat sich darum für die F.A.S. die größten ETFs angeschaut, die das unter Anlegern populäre Börsenbarometer MSCI World nachbauen. Dieser Welt-Aktienindex zeichnet die Wertentwicklung der rund 1500 wichtigsten Aktien aus 23 Industriestaaten nach. Das ist anders als beispielsweise bei einem kleineren Index wie dem Dax mit seinen 40 Werten eine stattliche Zahl an Aktien.