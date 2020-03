Aktienmarkt : Sanders drückt die Kurse

Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass dies am Aktienmarkt keine normalen Zeiten sind, so hat ihn der Mittwoch mit Sicherheit erbracht. Der Morgen startete in Europa gut mit hohen Kursaufschlägen, gefolgt von einem kräftigen Durchsacken, bevor kurz vor Handelsende eine feste Tendenz an der Wall Street die Kurse stabilisierte und in Deutschland der marktbreite F.A.Z.-Index 2 Prozent höher aus dem Handel ging.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Doch auch die Tendenz an der Wall Street hielt nicht. Der S&P-500-Index, der aufgrund der erwarteten Einigung auf ein gigantisches Konjunkturpaket über weite Strecken um 4 Prozent im Plus gelegen hatte, gab gegen Ende deutlich nach und rettete mit 2476 Zählern nur einen Zugewinn von rund 1 Prozent in den Feierabend.

Die asiatischen Märkte, die am Vortag haussiert hatten, verzeichneten in der Nacht wieder leichte Abgaben. In Japan gab der Topix um 1,8 Prozent nach, der Nikkei-Index sogar um 4,5 Prozent auf 18.665 Punkte. Dabei dürfte auch eine Rolle gespielt haben, dass die Olympischen Spiele verschoben wurden und die schon 12 Milliarden Dollar teure Veranstaltung nun noch teurer werden wird.

Schuld am Umschwung war jedoch jemand anders: Der demokratische Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur, Bernie Sanders. Dieser hatte über Twitter gedroht, das Hilfspaket zu stoppen, falls nicht weitere Regelungen – etwa zugunsten von Arbeitern – aufgenommen würden.

Der Markt hängt an den Lippen der Politik und je nachdem ob dort ein Lächeln oder eine eher sauertöpfische Miene zu sehen ist, bewegt er sich in die eine oder die andere Richtung.

In dieser Situation wird auch der deutsche Aktienmarkt leichter erwartet. Rund zwei Stunden vor dem Handelsauftakt taxierte der Broker IG den Dax mit 9676 Punkten und damit rund 2 Prozent unter dem Schlussstand des Vortags. Gegen 8:20 Uhr dann zeigen die Indikation der Commerzbank und der X-Dax ein noch höheres Minus an.

Auch die Terminkontrakte auf die amerikanischen Aktienindizes zeigen eine mit einem Minus von mehr als 1,5 Prozent und fallender Tendenz eine leichtere Wall Street an. Nach dem Absturz des Ifo-Index rechnen Experten in Deutschland am Donnerstag auch mit einem Rückgang des GfK-Index für das Verbrauchervertrauen auf 7,1 Punkte von 9,8 Zählern. Richtig spannend wird es aber erst am Abend, denn dann wird in den Vereinigten Staaten die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Die Prognosen liegen selten weit auseinander: In einer Reuters-Umfrage werden 250.000 bis 4 Millionen genannt.

Zudem wird der Vorsitzende der Notenbank, Jerome Powell, im Fernsehen auftreten. Powell wird wahrscheinlich auch nach der Realwirtschaft und der offensichtlichen Kluft in der Einschätzung zwischen Gesundheitsämtern und Präsident Trump gefragt werden, wie schnell im Land die Arbeit aufgenommen werden kann.