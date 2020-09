Wachstum von Sonneblumen : Wer ist die Größte im ganzen Land?

Zum Ende des Sommers zersäge ich sie und schneide ihr den Kopf ab. Diese Woche war mir danach, die Wolke hingen tief, und die Luft roch zum ersten Mal in diesem Jahr nach Kamin. Die Sonnenblume hing schon eine Weile durch, ihr Ende hatte sich angebahnt. 3,70 Meter maß sie Ende Juli zum Höhepunkt der Hitzewelle, da war sie gerade verblüht. Überdurchschnittlich, aber keine rekordverdächtige Höhe.

Seit nunmehr zehn Jahren pflanze ich Riesensonnenblumen auf meinem Balkon und lasse sie bis zum Nachbarn im oberen Stockwerk klettern. Sechs bis acht Exemplare Helianthus annuus wachsen in großen Kübeln um die Wette, den Sieger küre ich Ende jedes Sommers. Gleich im ersten Jahr habe ich die Sorte „King Kong“ entdeckt, die sich als echte Kämpfernatur erwiesen hat. Seither säe ich im Frühjahr immer die Kerne der größten und robustesten Pflanze des vergangenen Sommers, sozusagen die Siegerkerne.

Sonnig, aber nicht zu trocken: Bestes Wuchswetter

Diesen gigantomanischen Wettkampf, den ich zwischen den Korbblütlern ausrufe, könnte man als schräg bezeichnen. Zu meiner Verteidigung verweise ich auf meine Kindheit, unter vier Geschwistern wurde alles zum Wettbewerb. Jedenfalls war das Gärtnern für mich stets mit dem Streben nach Leistung verbunden; mich faszinieren weder prächtige Hortensien noch bunte Begonien, für mich zählt eine ordentliche Wuchsleistung, die sich am besten täglich neu messen lässt.

Für diesen Anspruch sind Sonnenblumen ideal. Ihre Netto-Photosyntheseraten kommen fast an die von C4-Pflanzen wie Mais oder Hirse heran, die Kohlendioxid sehr effektiv binden und in kurzer Zeit massiv Biomasse aufbauen. Unser Südbalkon bietet zudem ideale Voraussetzungen: Von morgens bis abends brennt die Sonne auf die Pflanzen nieder, und es weht kaum Wind. Im Grunde lässt sich der Sommer mit dem Zollstock kategorisieren: Je sonniger und wärmer das Jahr, desto höher die Pflanzen. Mein Rekord stammt aus dem Sommer 2017, damals wuchs die größte Sonnenblume mehr als vier Meter hoch. Dieser Sommer verlief hier im Süden sonnig und mitunter heiß, war aber nicht zu trocken. Bestes Wuchswetter. Genau vermessen konnte ich diesen aussichtsreichen Kandidaten nicht, da die Pflanze im August einer Gewitterfallböe zum Opfer fiel.

Gegen solche Widrigkeiten der Natur ist Hans-Peter Schiffer aus Kaarst am Niederrhein gewappnet. Ein Baugerüst stützt seine Riesensonnenblumen; eine wuchs ihm gar über das Dach seines Hauses hinaus. Er hält mit 9,17 Metern den Rekord für die größte Sonnenblume der Welt, ganz offiziell beglaubigt von der strengen Redaktion des Guinnessbuchs der Rekorde. Das Erfolgsrezept seiner Riesen sei der Kompost aus Grasschnitt, Laub, alten Sonnenblumen und Kartoffeln. Letztere werden vollständig zerhäckselt und bilden so den Nährboden für solche Kraftakte. Zudem zieht Schiffer seine Pflanzen im Frühjahr nicht auf der Fensterbank vor, sondern sät sie Anfang April direkt in den Boden.

Damit meine Blumen im nächsten Jahr noch höher wachsen, habe ich im Beet vor dem Haus bereits ein sonniges Plätzchen ausgewählt. Mindestens fünf Meter sollen sie erreichen. Dass ich mit meiner Leidenschaft nicht allein bin, zeigte sich vor einigen Jahren, als ich mit einigem Erfolg in einer Lokalredaktion einen Sonnenblumen-Wettkampf auslobte mit dem etwas pubertären Namen: „Wer hat die Längste?“ Auch jetzt dürfen sich Mitbewerber aus dem ganzen Lande gerne melden.