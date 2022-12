Gute Nachrichten im Sport : 2022 war nicht nur das Jahr von Krieg und Krisen

Aktualisiert am

Kann es das geben? Einen Jahresrückblick, der nur aus guten Nachrichten besteht? Und das in einem Seuchen-, einem Krisen-, einem Kriegsjahr? Andererseits: Gerade nach einem solchen Jahr, einem wie 2022, hat man ein paar gute Nachrichten nötig. Im Sport lassen sie sich, mit ein bisschen Phantasie, tatsächlich finden.

Die Schuhsohle

Christian Eichler Sportkorrespondent in München.

Die Commonwealth Games sind nicht der Nabel der Sportwelt, aber zumindest in den Ländern, die zusammen mal das britische Weltreich waren, alle vier Jahre eine große Sache. Auch 2022 in Birmingham war das so. Dort lief gerade ein Vorrundenspiel im Badminton, als einem der beiden Spieler ein Missgeschick geschah. Samuel Ricketts aus Jamaika ging eine Schuhsohle entzwei. Er wollte schon aufgeben, er besaß kein Ersatzpaar.