Sieg gegen Hoffenheim : Ein ganz großes Spektakel der Eintracht

Auf Wiedersehen! Die Eintracht hat sich erfolgreich von ihrem Heimpublikum verabschiedet. Zum Ausklang des 14. Spieltags setzte sich die Mannschaft von Oliver Glasner 4:2 gegen die TSG Hoffenheim durch und rückte auf den vierten Platz in der Tabelle vor. Nun steht nur noch am Sonntag das Rhein-Main-Duell in Mainz aus, bevor die Weltmeisterschaft beginnt, der sich direkt die Winterpause anschließt.

Bundesliga Liveticker

Marc Heinrich Sportredakteur. Folgen Ich folge



Erst am 21. Januar rollt in der Frankfurter Arena, in der bis dahin die Umbauarbeiten fortschreiten sollen, wieder der Ball gegen den FC Schalke. Mit dem Erfolg gegen die Elf aus dem Kraichgau verbesserte die Eintracht ihre Ausbeute auf 26 Punkte – acht mehr als im Vorjahr nach derselben Anzahl an Partien.

Dabei lieferte die Eintracht ihren Fans ein Spektakel, das für riesige Begeisterung auf den Rängen sorgte. Bundesliga-Rekordspieler Karl-Heinz Körbel sagte in der Halbzeitpause: „Im Moment spielen nur die Bayern besser als wir.“ Angetrieben und in Szene gesetzt von einem überragenden Mario Götze, produzierte die Frankfurter Offensive Torchancen im Dutzend, Hoffenheim konnte sich oft nur mit Fouls dem Sturm und Drang der Eintracht erwehren.

„In den letzten Wochen hat sich die Mannschaft richtig eingespielt, die Jungs verstehen sich. Das macht uns im Moment so gefährlich“, sagte Eintracht-Manager Markus Krösche nach dem Schlusspfiff bei Sky: „Wir haben sehr überzeugenden Fußball gespielt, haben aber noch Entwicklungspotenzial. Wir sind auf einem guten Weg.“

Eintracht verabschiedet Hinteregger

Früher am Abend war im Zusammenspiel zwischen den Ereignissen am Rand des Rasens und den Reaktionen auf den Rängen kurz eine Atmosphäre entstanden, die an die vielen Festtags-Momenten zuvor in diesem Jahr erinnerte: Die Eintracht verabschiedete Martin Hinteregger offiziell – und dass der heute 30 Jahre alte Frühpensionär noch immer ein Typ ist, der die Herzen vieler im Frankfurter Publikum höherschlagen lässt, wurde im Rahmen der knapp gehaltenen Zeremonie deutlich.

Der Österreicher entschied im Sommer, seine Profikarriere vorzeitig zu beenden, auch weil ihm die hohen mentalen Anforderungen des Geschäfts Probleme bereiteten und er die Belastungen nur noch schwer schultern konnte. Sein letztes Liga-Spiel bestritt Hinteregger am 23. April justament gegen die TSG Hoffenheim, danach zog er sich im Halbfinal-Rückspiel gegen West Ham einen Muskelfaserriss zu, wurde von Glasner als Sonder-Botschafter in den Trainerstab berufen und trug so seinen Teil zum Europa-League-Triumph in Sevilla bei.

Auch dafür erhielt der „Hinti“, als der er von den Anhängern wiederum bejubelt wurde, am Dienstag einen kleinen silbernen Europapokal und eine Bilder-Trikot-Collage. „Du warst eine Identifikationsfigur und hast eine Ära geprägt“, gab ihm Sportvorstand Markus Krösche mit auf den Weg, „danke für alles, was du für uns geleistet hast. Du bist hier immer willkommen.“ Der Kärntner Hinteregger sagte im Dialekt seiner Heimat Vergelt‘s Gott und zeigte sich am Mikrofon vor den Fans in der Nordwestkurve geehrt: Davon, was er „in diesen Stadion erleben durfte“, habe er als Kind in Sirnitz geträumt, als er mit dem Fußball begann: „Mein Zuhause wird immer hier sein.“

Lindström leitet den Sieg ein

Kurz danach ging es ungleich weniger gefühlsbetont zu. Stattdessen demonstrierte insbesondere die Eintracht in ihrer sechsten Englischen Woche in Serie sofort eine durchschlagende Rationalität, die den Willen spiegelte, die Hinrunde optimal zu Ende zu bringen. Dass die Frankfurter früh für ihr Bemühen belohnt wurde, hatten sie Jesper Lindström zu verdanken.

Erst nahm der Däne seinem Gegenspieler Eduardo Quaresma auf dem linken Flügel die Kugel ab. Per Hackentrick gelangte sie dann über Daichi Kamada und Mario Götze zu Djibril Sow, der zum 1:0 traf (6. Minute). 120 Sekunden später leitete Lindström den nächsten Volltreffer ein. Nach einem Einwurf zog er fulminant ab, so dass Torwart Oliver Baumann zwar noch die Hände hochreißen konnte, der Abpraller aber bei Randal Kolo Muani landete, der wuchtig zum 2:0 abschloss (8.).

Das 3:0 war danach ein fußballerisches Kleinkunstwerk: Lindström und Götze überbrückten das Mittelfeld mit zügigen Schritten und spitzelten den Ball jeweils mit der Hacke circensisch an ihren Bewachern vorbei, während Kolo Muani im Strafraum den Blick und das Können besaß, den am gegenüberliegenden Sechzehner-Eck lauernden Junior Ebimbe zu erkennen und in Szene zu setzen, der sodann in der 29. Minute mit einem Flachschuss den Vorsprung erhöhte. Hoffenheim kam durch Christoph Baumgartner zum (schmeichelhaften) Anschluss, weil er nach einer hohen Hereingabe schneller reagierte als Evan Ndicka und Tuta (3:1, 37.).

Mehr zum Thema 1/

Auch zu Beginn des zweiten Abschnitt bestrafte die TSG eine weitere Nachlässigkeit der Eintracht: Ozan Kabak war der Nutznießer einer Unaufmerksamkeit Lindströms, der einem von Kristijan Jakic abgeblockten Ball nicht nachging und so das 3:2 mit verursachte (46.). Abermals war es Kolo Muani, der die Eintracht wieder auf Kurs brachte: Der Franzose bekam es mit drei Verteidigern zu tun, bediente dennoch Lindström par excellence, der zum 4:2 einschob (56.). Diesen Vorsprung ließen sich die Frankfurter nicht mehr nehmen – und die lautstarke Mehrheit der 49.000 Zuschauer fühlte sich von der Darbietung im Waldstadion auch zum Abschluss gut unterhalten. Sie reagierte daraufhin wie so oft 2022: mit angemessenem Beifall.