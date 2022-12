Krise von DFB und Bundesliga : Die große Gefahr für den deutschen Fußball

Der Mittwoch war in doppelter Hinsicht ein spezieller Tag bei dieser Weltmeisterschaft. Es war der erste, an dem es in Qatar regnete, blitzte und donnerte. Im Norden des Landes, gar nicht weit von der Oase, wo bis vor Kurzem die Deutschen residierten, wütete sogar ein Tornado. Zugleich war es der erste Tag, an dem kein Fußball gespielt wurde. Nach den Viertelfinals sah der Turnierplan zwei Ruhetage vor.

Dieser Mittwoch war aber auch der Tag, an dem rund 4500 Kilometer vom Zentrum des Weltfußballs der deutsche Fußball seinen Auftritt hatte. Nur ganz anders, als er es sich vorgestellt hatte – mit zwei Showdowns an einem Tag, beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) und bei der Deutschen Fußball-Liga (DFL).