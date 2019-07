Frankfurt im Bombenkrieg : „Die Stadt ist nun restlos vernichtet“

Frankfurt ist im Zweiten Weltkriegs mehrfach von Bomberverbänden der Alliierten angegriffen worden. Am tiefsten ins Gedächtnis der Frankfurter eingegraben haben sich die massiven Attacken vom 18. und 22. März 1944, bei denen zuerst die östliche und dann die westliche Altstadt weitgehend vernichtet wurden. Wie furchtbar die Stadtbewohner in der Schreckensnacht vom 18. März, in der etwa 750 Flugzeuge innerhalb einer Stunde 1300 Sprengbomben, mehr als eine halbe Million Stabbrandbomben und 50.000 Flüssigkeitsbrandbomben auf die Innenstadt, aber auch auf benachbarte Stadtviertel abwarfen, hat der damals 14 Jahre alte Gustav Lerch aus eigenem Erleben beschrieben.

Hans Riebsamen Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Nachdem um 20 Uhr eine erste Meldung im Radio über den Anflug eines Bomberverbandes in Richtung Frankfurt ausgestrahlt wurde, ging Lerch mit Gasmaske, Luftschutzbrille und Helm hinunter in den Keller des Hauses Predigerstraße 5 unweit des Dominikanerklosters, der zum Luftschutzraum umgebaut worden war. „Die erste Welle fliegt schon um 21.40 über Frankfurt hinweg. Doch nur zehn Minuten später hört man erneut das immer lauter werdende Motorengeräusch der Viermots. Schwere Explosionen erschüttern den Keller, und man spürt Schockwelle auf Schockwelle unter den Füßen.“ Brandgeruch dringt in den Keller, schließlich springt ein Soldat auf und schreit: „Raus, Leute, sonst verbrennt ihr alle.“ Wie es oben aussah, beschreibt Lerch so: „Der Himmel ist glutrot. Alle Häuser ohne Ausnahme brennen.“

Die ersten Opfer des Bombenkriegs

Der erste Angriff auf Frankfurt hatte indes schon vier Jahre früher stattgefunden. In der Nacht auf den 4. Juni 1940 flogen 24 britische Maschinen auf Frankfurt zu mit dem Ziel, die Öltanks im Osthafen zu zerstören. Doch nur zwei Flugzeuge konnten überhaupt ihre Bombenlast über der Stadt abwerfen. Sie trafen aber nicht die Tanks im Osthafen, sondern bombardierten den Rebstock und Nied, wo elf Menschen ums Leben kamen – die ersten Opfer des Bombenkrieges.

In dieser frühen Phase griffen die Engländer überwiegend Industrieobjekte an. Auf der Liste der Royal Air Force standen unter anderem der Osthafen, die Farbwerke Höchst und die Frankfurter Fabriken der Vereinigten Deutschen Metallwerke in Heddernheim. Allerdings war die Treffsicherheit der britischen Luftwaffe damals noch schlecht. 90 Prozent der für Frankfurt bestimmten Bomben gingen, wie Evelyn Brockhoff und Tobias Picard in dem Band „Frankfurt am Main im Bombenkrieg“ berichten, nicht am Ziel nieder, sondern fielen auf offenes Gelände, Siedlungen oder Areale, die von der deutschen Abwehr bewusst beleuchtet wurden, um Industrieanlagen vorzutäuschen. Ein besonders wichtiges Angriffsziel bildeten die chemischen Industrien in Ludwigshafen. Die Bomber flogen dabei häufig an Frankfurt vorbei, weshalb es immer wieder falschen Alarm gab.

Die Wende im Luftkrieg erfolgte am 22. Februar 1942, als General Arthur Harris den Befehl über das britische Bomberkommando übernahm. Das Konzept von Bomber-Harris, wie er später genannt wurde, sah Flächenbombardements vor, bei denen nicht mehr zwischen Industrieanlagen und Wohngebieten unterschieden wurde: „Deutschlands Städte einschließlich ihrer Arbeiter sind buchstäblich das Herz des deutschen Kriegspotentials, deshalb werden sie mit voller Absicht angegriffen“, postulierte der General.

Das Nazi-Regime sprach damals immer von „Terror-Angriffen“. In der Tat wurde mit diesen Attacken das Kriegsrecht gebrochen, das eine Schonung der Zivilbevölkerung verlangt. Doch die Methode des Frontalangriffs auf Städte und des Flächenbombardements von Wohngebieten hatten Hitler und die deutsche Luftwaffe schon längst zuvor bei den Angriffen auf Warschau, Rotterdam oder Coventry eingeführt.

Anfangs hatten die britischen Bomber Frankfurt und andere deutsche Städte nur nachts im Schutze der Dunkelheit angegriffen. Am 25. Juli erlebte die Mainmetropole den ersten Tagesangriff. Nachdem im Januar 1943 Briten und Amerikaner ihre Luftstreitkräfte gebündelt hatten, lautete ihre Devise: „Bombing around the clock.“ Die Amerikaner griff tagsüber an, die Briten bombardierten ihre Ziele nachts.

Kein Stadtteil blieb verschont

Nach der weitgehenden Vernichtung der Altstadt nach dem schweren Angriff am 22. März 1944 schrieb eine Mutter und Oma an ihre Familienangehörigen: „Die Stadt ist nun restlos vernichtet, kein Stadtteil blieb verschont. Vom Hauptbahnhof bis zum Ostbahnhof, die ganze Altstadt, alles Trümmer und die armen Menschen. Von der Paulskirche steht nur noch die Umfassungsmauer, der Dom ist nun vollständig erledigt, aber auch die Christuskirche im Westend. Es steht nun bald keine mehr. Die Universität, das Straßenbahndepot an der Bockenheimer Warte mit sämtlichen Wagen, die Groß- und die Klein-Markthalle, restlos weg.“

Diese Sätze hat die Briefschreiberin in einem Schockzustand verfasst, in dem die Zerstörung noch größer erschien, als sie war. Die Großmarkthalle etwa wurde zwar beschädigt, aber nicht vernichtet. Tatsache ist aber, dass das Ostend – abgesehen von der Innenstadt – besonders leiden musste, was wohl mit den Betrieben im Osthafen und entlang der Hanauer Landstraße zusammenhing, die von den Alliierten gerne als Ziele auserwählt wurden. Zudem führte dort eine Eisenbahnbrücke über den Main, die hohe strategische Bedeutung für den Nachschub für die Wehrmacht besaß.

Es ist deshalb nicht überraschend, dass nun auf dem Honsell-Dreieck ein Blindgänger gefunden wurde, der am Sonntag entschärft werden soll, weswegen an die 16.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen. Dort gingen vermutlich Abertausende von Bomben nieder, weshalb die Gegend noch immer mit nicht explodierten Sprengkörpern gespickt sein dürfte. Frankfurt muss sich darauf einrichten, dass es bald zum nächsten Bombenalarm kommt. Die Vergangenheit ist noch immer nicht vergangen.