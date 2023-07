Renaturierung der Nidda : Naturnaher Fluss statt Wasserrennbahn

Die Stadt Karben will ein weiteres Teilstück der Nidda naturnah umgestalten. Noch aber fehlen ihr einige Grundstücke. Die Besitzer will sie „überzeugen“.

Auf einer Sandbank mitten im Fluss wächst allerlei Grün. Unkraut nennen weniger wohlmeinende Zeitgenossen solchen Bewuchs. Insekten umschwirren gleichwohl die Blüten der Pflanzen, besonders die Disteln ziehen sie an. Am Ende der teils mit Kies bedeckten Sandbank strudelt die Nidda. Gleich daneben läuft der Wirbel aus und mündet in eine kleine Mulde mit flachem stehendem Wasser. So finden gemeinhin gegen die Strömung stehende Fische in diesem Abschnitt ebenso einen Lebensraum wie solche, die gern wenig umtost sind.

Thorsten Winter Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung für Mittelhessen und die Wetterau.



Derweil nagt der Fluss an einigen Stellen am üppig mit überhängenden Gräsern bewachsenen Ufer etwas Erde heraus, wo sie nicht mit großen Steinen besetzt ist. Wie das ein Fluss eben so macht, wenn er fließen kann, wie die Natur ihn erschaffen hat. Oder wenn Menschen ihn möglichst naturnah gestaltet haben – so wie in diesem Fall unweit vom Karbener Rathaus schon geschehen. Ein paar Hundert Meter flussabwärts planschen Mädchen und Jungen einer Kindergartengruppe vor der Tennishalle im flachen Wasser. Sie erobern sich die Nidda spielend. An der Uferkante macht sich Schilf breit, dazwischen reckt sich eine Weide gen Himmel. Mit Bedacht über etwa 15 Meter ausgelegte große Steine bremsen dort den Fluss und laden zum Sitzen ein. Gleiches gilt für die mit Gras bewachsene Terrasse ein paar Schritte entfernt.