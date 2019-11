Leckeres aus Kürbis kochen : Hitze tut ihm richtig gut

Aktualisiert am

Die Kürbissaison ist auf ihrem Höhepunkt angelangt. Aber was anstellen mit den Riesenbeeren? Köche sagen: in den Ofen schieben. Wir stellen ein Rezept von Johann Lafer vor und eines, das auf Paul Bocuse zurückgeht.

Er wird gerne sehr groß, übersehen hätte man ihn aber sowieso nicht, schon seiner Farbe wegen. Seit im September die Saison der Winterkürbisse begonnen hat, türmen sich auf den Wochenmärkten und in den Gemüseabteilungen der Supermärkte die leuchtend orangefarbenen Hokkaido-Sorten. Sie sind die beliebtesten im großen Kürbisboom, der in Deutschland seit Jahren herrscht. Im Jahr 2006 wurden laut Statistischem Bundesamt auf 1217 Hektar Ackerfläche Speisekürbisse angebaut, 2018 waren es schon 4150 Hektar. Das ist zwar etwas weniger als 2017, aber noch immer sehr viel – denn in guten Jahren können je Hektar bis zu 35 Tonnen geerntet werden.

Weltweit wachsen rund 800 verschiedene Kürbissorten, gezüchtet und gekreuzt worden sind sie aus nur fünf Wildformen. Gut 200 Sorten Kürbisse, die nach der Botanik nicht zu den Gemüsen, sondern zu den Beerenfrüchten zählen, sind essbar. Das Fleisch der Kürbisse – auch die Zucchini ist übrigens einer – enthält viel Kalium und Eisen und ist leicht verdaulich, weshalb auch Menschen mit empfindlichem Magen es in der Regel gut vertragen. Es enthält kaum Zucker und keine Säure, hat deshalb aber auch keinen ausgeprägten Eigengeschmack und nimmt Gewürze aller Art dankbar an.