Arbeiten am Kinzigstausee : Die Fische sind umgezogen

Der See ist zu einem Bach geworden. Wo sich das Wasser sonst meterhoch staut, hat es sich einen Weg gesucht und ein Bachbett gefunden. Zum Vorschein gekommen ist wieder eine aus Holzbohlen errichtete Brücke, die das frühere Flussbett der Kinzig überspannt und die unter Wasser steht, wenn der Kinzigstausee geflutet ist. Auf dem Grund des Sees ist Grünzeug gewachsen, weil das Staubecken bei Bad Soden-Salmünster für Arbeiten an der 550 Meter langen Staumauer geleert worden ist. Denn eine Kontrolle des 14 Meter hohen Staudamms und der technischen Anlagen, die alle 20 Jahre vorgeschrieben ist, ist in diesem Jahr an der Reihe.

Dazu wurde schon den Sommer über das Wasser nach und nach abgelassen, nicht mehr als 30 Zentimeter pro Tag. Ein schnelleres Sinken des Pegels hätte nachteilige Folgen für das Grundwasser. Zuerst wurden die im See lebenden Fische gefangen und in andere Weiher umgesiedelt, wie es vom Wasserverband Kinzig heißt, der die Staumauer betreibt. Damit wurde ein Fischereiunternehmen von der Ostsee beauftragt, das zwölf Tonnen Fisch lebend abgefischt hat.

Umfangreiche Reparaturen

Damit die Bauarbeiter in diesen Wochen ungestört arbeiten können, wird die Kinzig kurz vor der Staumauer doch noch ein wenig gebändigt und von Mauern aus aufgestapelten Betonquadern umgeleitet, damit der Teil des Staudamms, an dem gerade gearbeitet wird, trocken bleibt. Schließlich fließt die Kinzig weiter, in jeder Sekunde strömen 500 Liter, die durch eine Öffnung in der Mauer talabwärts geleitet werden.

Die Überprüfung gilt jenem Teil der von 1976 bis 1982 errichteten Talsperre, der sonst unter Wasser liegt. Dabei wird besonders auf die Standsicherheit, die Qualität des Betons und die Beschaffenheit der Fugen geachtet. Nach Angaben des Abwasserverbands hat die Prüfung ergeben, dass die Betonaußenhaut zum Teil erneuert werden muss. Mit Hochdruckwerkzeugen und Wasserstrahlanlagen werde der Beton ein bis zwei Zentimer tief ab- und eine bis zu vier Zentimeter dicke Schicht aufgetragen. Allein diese Betonarbeiten kosten dem Verband zufolge rund eine Million Euro.

Der Umstand, dass gerade kein Wasser gegen den Staudamm drückt, wird dazu genutzt, die Wehrklappen nach 40 Jahren zu erneuern. Diese Einrichtungen dienen dazu, bei starkem Hochwasser den Pegel zu senken, indem man Wasser kontrolliert abfließen lässt. Mit den drei neuen Wehrklappen werden eine neue Hydraulik für ihre Steuerung und neue Gleitwände, die dem Wasser den Weg vorgeben, eingebaut. Das kostet weitere rund 1,65 Millionen Euro. 1,1 Millionen Euro, also zwei Drittel, steuert das Land als Zuschuss bei, wie das Umweltministerium mitteilt.

Stausee soll noch vor Jahresende wieder geflutet werden

Die Arbeiten zur Kontrolle und Erneuerung sollen bis Ende November abgeschlossen werden. Dann wird der Stausee wieder geflutet. Damit soll noch vor Jahresende begonnen werden, wie Holger Scheffler, Geschäftsführer des Wasserverbands, sagt. Wie lange es dauert, bis der See wieder gefüllt ist, hängt davon ab, wie viel es in den nächsten Wochen regnen wird. Im Winter steht das Wasser üblicherweise 5,50 Meter hoch, dann befinden sich 1,2 Millionen Kubikmeter Wasser im Becken. Der reguläre Wasserstand für den Sommer beträgt 7,50 Meter mit einem Volumen von 2,6 Millionen Kubikmetern. Je nach Wasserstand ist der See zwischen 2,1 und 2,4 Kilometern lang. In dem Becken fließt Wasser aus einem Gebiet von 230 Quadratkilometern zusammen.

Die Kinzigtalsperre dient dem Hochwasserschutz und soll Überflutungen zum Beispiel in Gelnhausen oder Hanau-Steinheim verhindern. Steigt der Pegel in der Kinzig an, etwa wenn ihre Nebenflüsse Salz und Bracht nach Starkregen im Vogelsberg anschwellen, kann der Wasserstand an der Talsperre bis auf zwölf Meter steigen. Dann kann das Staubecken mehr als zwölf Millionen Kubikmeter Wasser aufnehmen.

Multifunktionsanlage Kinzigtalsperre

Schon mehrfach seit seinem Bau war der Stausee bei Hochwasser bis zum Maximum gefüllt. Die Talsperre kann ein Hochwasser in der Kinzig nicht verhindern, aber „zeitlich strecken“, wie Scheffler erläutert. So wird den Städten flussabwärts Zeit für die Abwehr der Wassermassen verschafft. Außerdem dient die Talsperre der Nutzung von Energie aus Wasserkraft, dort werden in der Stunde 300 Kilowattstunden Strom erzeugt. Für die Zukunft ist darüber hinaus die Gewinnung von Trinkwasser aus dem Kinzigsee vorgesehen, wie Scheffler sagt.

Außerdem ist der See wichtig für den Tourismus und eine Anlaufstelle für Radfahrer und Spaziergänger. Wenn der See im nächsten Sommer wieder gefüllt ist, können die Ausflügler in „Ardeas Seenwelt“, einem Wasserspielplatz an der Seite des Stausees, Rast machen. Ein Steg ist für Tretbootfahrer und Stand-up-Paddler gedacht. Am Seeufer wurde im vergangenen Sommer ein Freiluftcafé namens „Bootshaus“ eingerichtet. Dessen Terrasse wird von Bäumen eingerahmt. Und eine erhöhte Aussichtsplattform bietet einen freien Blick auf die Wasserfläche.