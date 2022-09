Sorge ums Grundwasser : Protest gegen Giga-Gewächshaus in Südhessen

Gegen das geplante Riesengewächshaus bei Gernsheim im Süden des Kreises Groß-Gerau regt sich nach heftiger Kritik von Umweltverbänden nun auch Widerstand in der Politik. Die Koalition aus SPD, Grünen und Linken bringt in der nächsten Kreistagssitzung eine Resolution mit dem Ziel ein, das Projekt, das eine Fläche von mehr als neun Hektar einnehmen würde, abzulehnen. Wie berichtet, will Landwirt Jirko Stiller in dem Gewächshaus, das die Fläche von bis zu 13 Fußballfeldern einnehmen würde, von 2024 an 16 Millionen Gurken im Jahr sowie Paprika und Tomaten anbauen.

Unter anderem befürchten die Kreispolitiker durch das Riesengewächshaus, das wegen eines besseren Wachstums der dort angebauten Produkte auch nachts beleuchtet sein soll, eine erhebliche Lichtverschmutzung sowie eine negative Schallwirkung. Die großen Glasflächen, so die Kritik, könnten den Schall der benachbarten Bahnlinie für die umliegenden Wohngebiete verstärken.

Grundwasser im Visier

Die drei Fraktionen, die in der nächsten Kreistagssitzung eine große Mehrheit für ihre Resolution erhoffen, sehen „einen massiven Eingriff in die Landschaft“, weil eine große Fläche für Tiere nicht mehr nutzbar wäre. Durch den geplanten Bewässerungsteich werde dem Boden zudem dringend benötigtes Grundwasser entzogen. Sollte die Produktion von Tomaten, Gurken und Paprika in dem riesigen Gewächshaus wegen der hohen Energiepreise nicht mehr rentabel sein, befürchtet die Koalition einen Rückzug des Firmenkonsortiums und eine Industriebrache.

