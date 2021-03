Umgebauter Zigarettenautomat : Kunst statt Kippe

Viel gesünder als Zigaretten: In Mörfelden-Walldorf gibt es für vier Euro kleine Schachteln mit Miniaturwerken aus dem Automaten. Was darin enthalten ist, bleibt eine Überraschung.

Zum Mitnehmen: Kunst im Zigarettenschachtelformat gibt es am Kunstautomaten in Mörfelden-Walldorf. Bild: Maximilian von Lachner

Zigaretten zieht man seit Jahrzehnten aus dem Automaten, Kaugummi und andere Süßigkeiten ebenso. Aber auch Lebensmittel aller Art können auf diesem Weg unabhängig vom Ladenschluss gekauft werden. Warum also nicht auch Kunst?

Schon 2001 hatte die Potsdamer Agentur „Kunsttick“ die Idee, ausgediente Zigarettenautomaten umzubauen und mit Kunst für jedermann zu bestücken. Seit einigen Monaten hängt ein solcher Automat auch am historischen Waldenserhof im Stadtteil Walldorf. Mit sechs Schächten versehen, fällt er den Passanten schon wegen seiner bunten Bemalung auf. Die Idee dahinter: Menschen für einen kleinen Geldbetrag Zugang zu Kunst und lokalen Künstlern zu ermöglichen und vielleicht das Bedürfnis zu wecken, sich mit der ein oder anderen Künstlerin oder dem ein oder anderen Künstler aus der eigenen Stadt oder der Region näher zu befassen.

Nur wenig Spielraum für Kreativität

Bei der Kunst aus den Automaten, die inzwischen bundesweit verbreitet sind, handelt es sich um Mini-Kunst. Denn die Werke dürfen maximal acht mal fünf Zentimeter groß sein. Mehr passt in die Automatenschächte nicht hinein. In Walldorf haben bisher zwei Künstlerinnen den Automaten bestückt, Ulrike Gäthgens-Maier und Olga Batt-Dedmann. Die Künstlerin Ingeborg Beller überlegt nach eigenen Angaben noch, ob sie mitmacht. Batt-Dedmann hat für diese Aktion schon 50 kleine Kunstwerke gemalt. „Abstrakt und provozierend“, wie sie sagt.

Für sie war die Arbeit für den Automaten ungewöhnlich, denn normalerweise sind ihre Kunstwerke ziemlich groß. Aber es habe ihr Spaß gemacht, betont sie. Nicht um damit reich zu werden, sondern um sich besser bekannt zu machen. Denn neben den Kunstwerken liegt in jedem Schacht auch ein kleiner Zettel, auf dem sich Künstlerin oder Künstler mit ihren sonst üblichen Arbeiten vorstellen können. Ulrike Gäthgens-Maier hat kleine Buchzeichen mit Blumenmotiven gemalt, Ingeborg Beller bereitet gerade 100 kleine, abstrakte Kunstwerke vor. Nach eigenen Angaben hat sie aber wenig Hoffnung, durch Werke in einem Kunstautomaten bekannter zu werden, zumal das kleine Format nur wenig Spielraum für Kreativität lasse. Einmal habe sie aus solch einem Automaten ein Kunstwerk gezogen, das jedoch wegen des Miniformats nur wenig aussagekräftig gewesen sei. „Ich baue lieber auf Ausstellungen.“

Vier Euro müssen Interessenten in den Automaten einwerfen, um eines der kleinen Kunstwerke zu bekommen. Bei den Künstlerinnen aus Mörfelden-Walldorf kommt davon allerdings nur ein Euro an. Eher ein symbolischer Betrag, der die Kosten für die Werke nicht einmal ansatzweise deckt. Der Rest des Geldes geht für Organisation, Wartungskosten und Bestückung der Automaten drauf.„Kunst und Meer“ und „Tierisch gut“ steht an zwei Automatenschächten. Das sind dann die Arbeiten der örtlichen Künstlerinnen, denn auf den anderen Schächten steht „Überregionale Kunst“. Interessenten erfahren nicht, von welchen Künstlern sie ein kleines Kunstwerk ziehen. Das offenbart sich erst, wenn sie die Schachtel öffnen. Ein Überraschungseffekt ist also immer dabei.

„Diese Kunst kann verwirren, erhellen, aufregen und süchtig machen“, steht auf der gezogenen Schachtel zu lesen. Drinnen liegt ein kleines, pastellfarben bemaltes Kunstwerk einer 43 Jahre alten, aus Schongau in Bayern stammenden Künstlerin, die aber auch schon im Kreis Groß-Gerau ausgestellt hat. Wer mehr wissen will, kann ihre Internetseite aufrufen.

Für Bürgermeister Thomas Winkler (Die Grünen) ist der Kunstautomat eine Bereicherung der Ortsmitte. Wer den kleinen Automaten mit eigener Kunst bestücken möchte, kann sich jeden Mittwoch zwischen 15 und 17 Uhr entweder direkt im Waldenserhof oder über die Rufnummer 061 05 / 93 87 73 melden. Im Internet gibt es Informationen unter www.kunstautomaten.com.