75 Jahre nach Kriegsende : Die Not nach der Stunde Null

Vor 75 Jahren, am 8. Mai 1945, hat Hitler-Deutschland kapituliert. Für die Frankfurter war der Krieg allerdings schon am 29. März zu Ende gewesen. An diesem Tag hatten amerikanische Kampftruppen die Stadt besetzt, ohne auf Widerstand zu stoßen. Nicht vorbei war für die Bewohner der Mainmetropole jedoch die Not. Denn die Stadt lag in Trümmern, das öffentliche Leben und die Wirtschaft standen vollkommen still, es herrschte Mangel an allem.

Die Telefonleitungen waren tot, die Post hatte ihren Dienst eingestellt, die Züge und Straßenbahnen fuhren nicht mehr. Weil die einzige nicht gesprengte Brücke, die Wilhelmsbrücke, die heute Friedensbrücke heißt, nur von Amerikanern benutzt werden durfte, war Sachsenhäuser von der Altstadt und den Stadtteilen „hibbdebach“ abgeschnitten. In den folgenden Wochen musste sich die Bevölkerung mit einem provisorischen Fährverkehr behelfen.