Bundestagswahl : „Wählen ist etwas Feierliches“

So viele Briefwähler wie bei der Bundestagswahl an diesem Sonntag gab es in Frankfurt noch nie. Die Wahlhelfer sind trotzdem überzeugt: Die richtige Atmosphäre erlebt man nur im Wahllokal.

Für zehn Wahllokale zuständig: Markus Graff, Stadtbezirksvorsteher in Bergen-Enkheim, übernimmt die Position an der Wahlurne. Bild: Helmut Fricke

Der Erste ist Paul Wenning. Schon um fünf vor acht kommt der Rentner auf den Hof der Schule am Landgraben in Bergen-Enkheim. Die Sonne strahlt gnädig, die Morgenkälte ist trotzdem noch da, am metallenen Mast weht die Deutschlandfahne. Eigentlich wollte Paul Wenning in diesem Jahr per Briefwahl abstimmen. In seiner schwarzen Ledertasche hat er die fertig ausgefüllten Unterlagen dabei. Doch seine Frau hatte sich Sorgen gemacht, ob der Stimmzettel mit der Post überhaupt noch rechtzeitig ankomme.

Also hat sich Wenning umentschieden und geht nun doch in das Wahllokal in der Bergener Grundschule. Und zur Not, wenn es Probleme gibt, weil er sich ja eigentlich für die Briefwahl entschieden hatte, dann fährt er eben auch noch mit Bus und Bahn in die Innenstadt, um seine Unterlagen im Briefwahllokal abzugeben. Seine Stimme soll auf keinen Fall verfallen. So früh unterwegs zu sein, sagt der Rentner, sei für ihn nichts Besonderes. „Ich bin Frühaufsteher, ich bin sowieso meist um fünf Uhr wach.“

Das erste Mal in einem Wahllokal war Wenning 1949, in Düsseldorf, entweder in der Lorettostraße oder im Polizeipräsidium, ganz genau weiß er das nicht mehr. Sechs Jahre war er damals alt, seine Eltern haben ihn zur Wahl mitgenommen. Als er gefragt wurde, wem er denn seine Stimme geben würde, soll er geantwortet haben: Ich würde den Papa wählen. Der aber stand gar nicht auf dem Wahlzettel.

„Keine Ahnung“, wer die Wahl gewinnt

Und diesmal? Wer wird an diesem Sonntag das Rennen machen? „Keine Ahnung“, sagt Paul Wenning. So eng wie in diesem Jahr sei es selten gewesen. Welche Regierung demnächst das Ruder übernehme, könne noch niemand mit Gewissheit voraussagen. Nur in einem ist sich Wenning sicher: „Die Abgebrühtheit einer Physikerin bekommen wir nicht wieder.“

Im Wahllokal des Wahlbezirks 680/02, in der Mensa im modernen Anbau der Grundschule, einem von insgesamt 376 Wahllokalen in Frankfurt, wird dem Rentner schnell geholfen. Der Blick ins Wählerverzeichnis zeigt: kein Sperrvermerk. Also kann er seinen Briefwahlschein gegen einen Vor-Ort-Wahlschein tauschen. In der Kabine macht er seine Kreuze, die Fahrt in die Innenstadt bleibt ihm erspart.

Was Wenning vorhatte und am Ende dann doch nicht machte, nämlich per Briefwahl abzustimmen, haben in Frankfurt in diesem Jahr so viele Menschen getan wie noch niemals zuvor. Das Wahlamt hatte den Rekord schon zu Wochenbeginn stolz vermeldet. Stand Freitagabend waren es dann 40,65 Prozent der Frankfurter Wahlberechtigten, die für die Bundestagswahl die Abstimmung per Post beantragt hatten. Natürlich ist diese Rekordzahl zuallererst der Corona-Pandemie zuzuschreiben. Doch den Trend, lieber in den eigenen vier Wänden als in der Wahlkabine abzustimmen, beobachten die Mitarbeiter des Wahlamtes schon deutlich länger.

So einfach wie in diesem Jahr wurde es den Briefwählern noch nie gemacht: Um an die Wahlunterlagen zu gelangen, war nicht viel mehr nötig, als mit dem Smartphone einen QR-Code einzuscannen.

350 Liter Desinfektionsmittel, 20.000 Meter Klebeband

Dass aber auch viel getan wurde, um diejenigen, die trotzdem vor Ort im Wahllokal abstimmen, zu schützen, kann man an der Einkaufsliste des zentralen Wahlamts ablesen: 5500 FFP2-Masken, 62.000 OP-Masken, 350 Liter Desinfektionsmittel, 29.000 Desinfektionstücher, 20.000 Meter Absperrklebeband, außerdem jede Menge Spuckschutzwände wurden für die Wahl in Frankfurt besorgt.

„Sorgen wegen Corona hatte ich mir keine gemacht“, sagt Greta Willmeroth, die über den Hof der Schule am Landgraben läuft, nachdem sie abgestimmt hat. „Alles war gut geregelt, alle haben Masken getragen, ich bin doppelt geimpft.“ Dass sie im Wahllokal abgestimmt hat, ist ihr nicht besonders wichtig. Das mit der Briefwahl hat sie „ein bisschen vercheckt“, gleich will sie um die Ecke noch ein Eis essen.