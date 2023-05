Hochschulgovernance : 25 Jahre unaufgelöste Paradoxien

In diesem Mai müssen die deutschen Universitäten, die sich an der nächsten Runde des Exzellenzwettbewerbs von Bund und Ländern beteiligen möchten, ihre Antragsskizzen für die Exzellenzcluster bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft abliefern. Zum August 2025 folgen dann die Anträge für den Titel „Exzellenzuniversität“. In beiden Förderlinien geht es nicht nur um wissenschaftliche Qualität, sondern auch darum, ob die jeweilige „Governance“ einer Universität geeignet ist, die beabsichtigten Erfolge der Wissenschaft zu erzielen. So nennt die Deutsche Forschungsgemeinschaft als Förderungskriterium für das „Environment“: „Integration and role in the strategic development planning of the university“. Der Begriff „Hochschulgovernance“ war in den Empfehlungen des Wissenschaftsrats zur Hochschulgovernance von 2018 bereits an die Stelle der „unternehmerischen Hochschule“ getreten.

Seither sind fünf Jahre vergangen, ohne dass aus den Empfehlungen politisch sehr viel gefolgt wäre. Die Antragsteller werden ratlos sein, wenn sie darauf gewartet haben, dass Bund und Länder sich definitiv zu den Empfehlungen bekannt hätten. Dabei hatte der Wissenschaftsrat schon 2018 klare Kriterien „guter Governance“ benannt: „Entscheidungsfähigkeit, Gewährleistung von Autonomie, Legitimität und Akzeptanz“ mit Subelementen wie „Transparenz, Konstanz, Kohärenz, Konfliktlosigkeit“. Aber diese Kriterien bezogen sich auf die Legislative und weniger auf die Exekutive, zu der die Hochschulen gehören.