Skandinavische CEOs sind zurückhaltend. Sagt zumindest Thomas Schulz. Er selbst ist kein Skandinavier, was man schon am Namen erkennt. Aber er hat dort sein ganzes Berufsleben verbracht, davon die neun Jahre selbst als Vorstandschef eines börsennotierten Konzerns in Kopenhagen. Als Topmanager ist Schulz also mehr Skandinavier als Deutscher. Trotzdem wird er das mit der Zurückhaltung dieses eine Mal sein lassen. Er wird erzählen, wie es ist, Chef zu sein, wie man das wird und wie man sich damit fühlt und reagiert. Als skandinavischer CEO könnte er sich das nicht leisten. Doch inzwischen arbeitet er nicht mehr in Schweden oder Dänemark.

Inge Kloepfer Freie Autorin in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin.

Seit März 2022 ist er Vorstandsvorsitzender der börsennotierten Bilfinger SE, einem Konzern, der hochkomplexe Industriedienstleistungen im In- und Ausland anbietet und dessen gut 30.000 Mitarbeiter einen Umsatz von 4,3 Milliarden Euro erwirtschaften. Bilfinger hat schwierige Zeiten hinter sich. Inzwischen ist es zwar ruhiger geworden. Doch muss sich dort noch vieles ändern – eine riesige Aufgabe für so einen wie Thomas Schulz.